Por la alta demanda de la credencial escolar, empresarios de colectivos de San Juan piden al Gobierno que las entregue a futuro

En este marco, Salvá dijo que "ya estamos analizando otro tipo de forma para el futuro para no generar inconvenientes a los estudiantes y pérdida de tiempo haciendo fila en la empresa". Y lanzó que pedirán al Gobierno que a futuro se encargue el Estado de dar las credenciales y no las empresas como es y ha sido históricamente.

"Pensamos que por ahí es el credencial escolar lo podría otorgar el propio Estado, haciendo un convenio con alguna empresa con EMICAR o alguna empresa similar para que se puedan otorgar esas credenciales de una manera más fluida", dijo Salvá en declaraciones a Radio Sarmiento. Aseguró que se planteará esto al Ministerio de Gobierno: "Hemos pensado sí en proponerlo para que para que la próxima vez o posiblemente para el año que viene se pueda hacer un cambio en ese sentido".

Por lo pronto, las empresas están recibiendo la ola de pedidos de las credenciales, con los cambios propuestos por el Gobierno: ahora es una credencial única, de manera que se puede gestionar indistintamente en cualquier empresa y no necesariamente en la que el alumno viaja.

Algunas empresas ya implementan su propia modalidad. Salvá dio como ejemplo su propio caso, el de Transporte Libertador, que "no recibimos chicos en la empresa porque lo hacemos prácticamente enviando ellos por WhatsApp los certificados y demás y se les comunica después el momento en que pasan directamente a retirar la credencial. Agiliza mucho el trámite", afirmó.

Agregó que "como se puede sacar la credencial en cualquier empresa han empezado a asistir a nuestro centro de otorgamiento de credenciales, se ha quintuplicado la cantidad de gente y por ahí antes un credencial que entregamos de un día para el otro ahora está demorando unos días más. Puede demorar cuatro o cinco días, lo que no es un problema grave porque mientras tanto los estudiantes siguen viajando por el momento con el credencial anterior". En el caso de Libertador el sistema está tercerizado y el trámite cuesta 3.000 pesos.

Por otro lado, Salvá reconoció que puede haber empresas que no estén recibiendo trámites de alumnos que no usen sus colectivos, es decir, no respetando el cambio que se practica desde este año. A la par, afirmó que "no hemos recibido todavía formalmente ningún instructivo, ni la resolución, y por ahí esto se ha prestado para cierta confusión por parte de alguna de las empresas". Afirmó que hubo una conversación con el Gobierno sobre el boleto escolar gratis pero se quejó de que no manejan los detalles.

También analizó el líder de la cámara de transportistas si el boleto gratuito beneficia a las empresas. Dijo que "en principio es indistinto si se usa bien, porque esos pasajes gratuitos lo va a pagar la Secretaría de Transporte en lugar del estudiante". No obstante, dio cuenta de que "desde el punto de vista económico la empresa puede llegar a tener un desfasaje financiero, nada más". Esto, porque "desde que se realiza el viaje las empresas van a cobrar esos pasajes a los 30 días no como en este momento que la empresa cobran los pasajes el mismo día que la persona viaja". No obstante, aclaró que "desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un beneficio para los estudiantes, a nosotros nos parece una buena medida".

Cómo obtener la credencial para acceder al boleto gratuito

El Ministerio de Gobierno viene difundiendo el siguiente instructivo sobre la credencial que podrá ser realizada hasta el 30 de abril en las empresas de transporte para acceder al Boleto Escolar y Docente en toda la Red Tulum:

La Secretaría de Tránsito y Transporte informó que se prorrogó el plazo para realizar la Credencial Estudiantil y Docente hasta el 30 de abril de 2025. Esta medida responde a la necesidad de facilitar que todos los estudiantes completen el trámite para obtener su credencial.

Durante este período de transición, estudiantes y docentes podrán seguir utilizando la credencial anterior, incluso vencida, hasta la nueva fecha límite del 30 de abril.

¿Cómo tramitar la Credencial Única?

Los interesados deben acercarse a la empresa de transporte público más próxima a su domicilio con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI.

Foto carnet.

Certificado de alumno regular o constancia laboral, según corresponda. Las empresas solicitarán el certificado con los horarios académicos del estudiante o docente en la institución.

Empresas habilitadas para el trámite:

Albardón SRL: Centenario 754 (E), Chimbas – Tel: 4387502.

Alto de Sierra SRL: Av. Libertador 1714 (E), Santa Lucía – Tel: 4254871/72.

El Triunfo SA: 9 de Julio 1024 (O), Capital – Tel: 4223192.

UTE La Marina SA - La Positiva SA: Mendoza 169 (S), 1º piso, Of. 10, Capital – Tel: 4331336/331385/4343955.

Libertador SRL: Santiago del Estero 1715 (S), Capital – Tel: 4240365.

Mayo SRL: Mendoza 365 (S), Rawson – Tel: 4240831.

Nuevo Sur SRL: Av. Libertador 1714 (E), Santa Lucía – Tel: 4254871/72.

Valle del Sol SRL: Av. Libertador 1714 (E), Santa Lucía – Tel: 4254871/72.

Vallecito SRL: Lat. Norte Circunvalación 303 (E), Capital – Tel: 4214509.

Datos importantes:

Uso único: La credencial es válida para todas las empresas integrantes de la RedTulum.

Costo: Será informado por cada empresa según sus gastos administrativos.

Estudiantes con uniforme: Quienes viajen con uniforme o guardapolvo no necesitarán presentar la credencial.

Estudiantes universitarios: Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan deberán tramitarla directamente en dicha institución; los alumnos de universidades privadas lo harán en la empresa de transporte más cercana.

El Ministerio de Gobierno recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar demoras y garantizar el acceso al beneficio del Boleto Escolar y Docente. Ante cualquier inconveniente con las empresas encargadas del trámite, comunicarse con la línea de reclamos de RedTulum (264-4592210, sólo mensajes).