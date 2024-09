Por el caso Bloch, un decano y candidato al Rectorado criticó duramente a Tadeo Berenguer

Velasco criticó las afirmaciones del rector, quien había acusado a los 19 consejeros —13 que se abstuvieron y 6 que votaron en contra— de "contradicciones e incoherencias" por no aprobar el dictamen que enviaba el pedido de destitución de Bloch a la Asamblea Universitaria.

En su misiva, Velasco, candidato al Rectorado en conjunto con Oscar Nasisi, consideró que la acusación del rector refleja "una grave falta de respeto" hacia las decisiones tomadas en el Consejo Superior, órgano que describió como "plural y legítimamente constituido".

image.png El decano Guillermo Velasco.

Resaltó que los consejeros superiores, entre los que se encuentran los 5 decanos de las unidades académicas y el director de la Escuela de Salud, fueron electos de manera democrática y votaron en función de "los fundamentos y la claridad que el proceso les brindó". Según Velasco, tomar decisiones basadas en conciencia no es una incoherencia, sino un ejercicio legítimo y responsable de representación universitaria.

El decano también cuestionó la interpretación del rector de considerar la disidencia como un ataque personal, señalando que "la disidencia es parte del corazón de cualquier democracia" y que la universidad, en particular, debe ser un ejemplo de debate plural y respetuoso. "Intentar desacreditar a los consejeros por no votar como él pretendía es un atentado contra la diversidad de pensamientos", agregó.

En su carta, Velasco subrayó que el Consejo Superior tiene la obligación de analizar en profundidad los casos presentados, y si no se alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobar la moción, es porque no todos los miembros compartieron la visión del rector. Para el decano, esta diversidad no es incoherencia, sino una muestra de pluralidad democrática.

Finalmente, el decano instó a Berenguer a ser más cauto en sus declaraciones, recordándole que "la democracia no se trata de imponer una única visión, sino de aceptar el debate y las diferencias con madurez y responsabilidad".