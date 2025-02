Pondrán WiFi gratis en el Paraje Difunta Correa

Pero esta no es la única novedad. Es que colocar WiFi le abre la puerta a que alguna entidad bancaria pueda instalar un cajero automático en el paraje. Es el único requisito solicitado por los bancos.

"Hoy en día no existe y es algo que va a beneficiar a los turistas, comerciantes y a la gente del lugar. Es un centro comercial muy concurrido que hoy por hoy no tiene cajero. Si bien hoy día se utiliza mucho la moneda virtual, el efectivo también es necesario. "Hoy en día no existe y es algo que va a beneficiar a los turistas, comerciantes y a la gente del lugar. Es un centro comercial muy concurrido que hoy por hoy no tiene cajero. Si bien hoy día se utiliza mucho la moneda virtual, el efectivo también es necesario.

Otras obras

Actualmente, se lleva a cabo un plan integral de mejoramiento en el paraje, que abarca la construcción de nuevos baños e infraestructura, no solo enfocados en los turistas, sino también en mejorar las condiciones para la comunidad local. Uno de los cambios más relevantes será la provisión de agua potable, un paso clave para mejorar la calidad de vida en la región. Además, se proyecta la ampliación de la escuela, la construcción de una nueva comisaría y la creación de un centro de salud, con el objetivo de optimizar los servicios para los habitantes de la zona.