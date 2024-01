Pondrán la lupa sobre los proveedores y revisarán dos contratos gigantes de PAMI

No están oficializadas las designaciones en puestos de liderazgos de los organismos nacionales en San Juan. La Provincia no es un caso aislado, es la lógica que está siguiendo el mileismo en todo el país. Si bien no es información de dominio público, puertas adentro están los nombres de las cúpulas dirigenciales que tendrán como misión imprimirle el sello libertario a la gestión. Que no estén los nombres no ha significado un impedimento para que desde la Libertad Avanza hayan decidido revisar uno por uno los contratos de PAMI, la obra social que presta servicios a más de 72.000 afiliados en San Juan. Es más, afirmaron que los controles serán generales, pero estarán enfocados principalmente en el contrato vigente con la Asociación de Médicos de Cabecera y con la clínica Santa Clara, del grupo Olmos.