Polémica en el Foro por la creación de una agrupación con aroma peronista: "Procuran socavar"

Dialoguistas La CGT no irá a la Justicia por Ganancias

La agrupación remarcó que la respuesta de los colegas derrotados en las últimas elecciones del Foro, incluyendo a algunos expresidentes y vicepresidentes, actuales directores y exdirectores, es un intento de deslegitimar a la institución y debilitar la defensa de la abogacía, así como su representación ante los poderes públicos.

Además, el comunicado añade: "Ante estos ataques a la colegiación, desde la Agrupación 'F.I.' solicitamos al Directorio del F.A.S.J. la defensa irrestricta de la Ley del Foro ante la Dirección de Personas Jurídicas y/o en el ámbito que corresponda, a fin de evitar la propagación de asociaciones que solo procuran minar la credibilidad de la Institución y la unidad de los abogados de San Juan".

El Contexto de Abogacía Transformadora

Abogacía Transformadora San Juan es el nuevo armado de abogados locales, encabezado por el ex presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez. "Es apartidario", aclaró él mismo en diálogo con Tiempo de San Juan. No obstante, en la conformación figuran, además de Álvarez, varios profesionales relacionados con la ¿extinta? liga de abogados justicialistas que supieron jugar fuerte por años para liderar el Foro.

Esta entidad se presenta, según dijo Álvarez, como "una asociación de abogados de la provincia que tenemos fines comunes. La idea es poder desempeñarnos en defensa de los derechos de los abogados". Aseguró que vienen organizándose hace un par de años, en mayo firmaron un acta constitutiva y acaban de lograr presentar, la semana pasada, los papeles en la oficina de la Inspección General de Personas Jurídicas (que depende del Gobierno Provincial), para obtener la personería. El viernes hicieron una cena para celebrar el lanzamiento formal de la entidad.

Son una delegación local de la entidad del mismo nombre, que viene actuando en casi todas las provincias. En la cena estuvieron presentes dos referentes de la organización nacional, Itatí Demarchi y Diego Guirado.

"Nos presentamos con 38 miembros y el sábado éramos más de 60, seguro iremos creciendo. La idea es que la gente se vaya capacitando y vamos a ir sumando a los colegas", analizó el dirigente.

La conformación actual local designó una mesa de autoridades con vigencia de dos años. Al presidente, que se desempeña como abogado de la Fiscalía de Estado y en lo particular en su estudio mayormente en lo civil, lo secundan en el rol de Secretaria Sheila Castro; como Tesorero está Facundo Acosta; los vocales titulares son Yamila Piozzi y Fiorella Mondino; los vocales suplentes son Horacio Carrizo y Laura Núñez; el revisor de cuentas es el también ex presidente del Foro, Gustavo Giaccagli, junto a Carlos Matus y la suplente Carolina Castro.

"Es apartidario totalmente; ya se han sumado neutrales, de diferentes ideologías. El primer objetivo y último es la defensa de la abogacía", dijo Álvarez, apuntando a un perfil más gremial que otra cosa.

Para él, "la agrupación de abogados justicialistas es otra cosa", a la par que reconoció que "muchas veces hemos jugado juntos un sector en las elecciones del Foro. Hace muchos años que no, hay algunos que formaron parte en algún momento. A nivel nacional hay asociaciones civiles, debemos luchar sin identificación de partidos".

Profundizó sobre esta idea: "La verdad es que no consultamos eso de lo partidario. Para los socios, los objetivos son claros y están en el estatuto. No va a tener injerencia lo partidario". Entre sus socios hay figuras importantes como la ex diputada por el PJ, Celina Ramella.

Álvarez se mostró conciliador en la convivencia con el Foro de Abogados, que ahora conduce Franco Montes, quien tuvo apoyo de pares de Juntos por el Cambio en la contienda del año pasado. "El Foro tiene facultades indelegables como control de matrícula o el poder disciplinario, además de sus institutos. Nosotros somos diferentes, con una mayor presencia de los abogados para una cuestión gremial que no está facultado el Foro para eso. Nuestra idea es trabajar en conjunto con capacitaciones. El Foro es nuestra casa y en lo laboral tengo gran cariño por la institución. La idea es trabajar unidos".

Aseguró que su relación con Montes es buena, pese a haber sido recientes rivales en las urnas. Algunos de los integrantes de Abogacía Transformadora San Juan tienen roles importantes en el directorio del Foro, como son Sandra Leveque, Horacio Carrizo, Cintia Frasson, Enrique Giménez y Gabriela Nollén. También tienen en el nuevo grupo a abogados que forman parte del Tribunal de Disciplina, como Federico Molinero, Carla Nale, María Daniela Martínez y Walter Lloveras. Todos ingresaron en la lista de Unidos por el Foro que encabezaba Álvarez cuando fue destronado en las elecciones de noviembre de 2023.

También tienen espacios de poder en el Consejo de la Magistratura, el organismo que maneja la designación de jueces, fiscales y otros cargos en la Justicia, con los dos representantes por el Foro que son Raúl Acosta y Valeria Torres.

La presidencia y vice del Foro se resolverán en las urnas en 2025, y aunque para Álvarez es "muy prematuro" hablar del tema y afirmó que "no creo que sea nuestro objetivo principal", dijo que "seguramente apoyaremos a alguien" respecto de las listas para la competencia.

En un tiro por elevación contra Montes, expresó sobre el rol de la entidad: "Al Foro dejamos en diciembre y este año ha sido difícil para todos. Nosotros veníamos con un nivel de actividad de cinco años de gestión, el mismo grupo, era una continuidad que hacía que tuviéramos múltiples capacitaciones por año, trabajamos mucho", dijo. "Hoy se ve de afuera algo más tranquilo, estamos esperando que haya más actividades".

Ahora esperan que salga la personería, para lo cual no manejan plazos. "El trámite depende de lo administrativo, espero que no sea mucho. Es lo que nos va a permitir hacer convenios con otros organismos", dijo. A la par, aclaró que "desde nuestro punto de vista hemos cumplido con todo y si hay que subsanar algo seguro se hará".