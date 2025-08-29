Piden la renuncia del vicepresidente del PRO, por mileísta

El secretario General del PRO, Facundo Pérez Carletti, le pidió al diputado y vicepresidente del partido, Damián Arabia, que renuncie a su cargo por su afinidad e inclinación con el gobierno del presidente Javier Milei, según publicó el legislador en su cuenta oficial de X.

"Ayer recibí un llamado del Secretario General del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que ‘consideraban’ que yo ya no participaba y había elegido otro camino", inició Arabia con un extenso descargo.

El legislador nacional, de vínculo estrecho con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siguió: "Le señalé que nunca fui invitado a participar en las decisiones —lo cual era su responsabilidad—, y le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque".

Arabia resaltó que Pérez Carletti, con inclinación al ala macrista, lo insultó y le cortó el llamado: "Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos".

La respuesta del santiagueño no tardó en llegar al sostener que "revelar una conversación privada" habla mal del propio Arabia y afirmó que el bullrichista tiene la "necesidad de 5 minutos de fama".

En su descargo, Pérez Carletti dijo: "Te pedí que des un paso al costado ya que públicamente dijiste que el PRO 'no existe mas', entiendo que no es coherente seguir siendo autoridad de un partido que no te representa".

"El PRO tendrá un profundo debate (post elecciones de medio termino) de cara al 2027 y no se va a poder estar de los dos lados del mostrador. Un abrazo y una lastima tu actitud", cerró el concejal por la Ciudad de Santiago del Estero.