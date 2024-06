Pettovello pegó el faltazo, y hubo duros cruces en Diputados

"¿Quién sos vos, maleducado?", lo interpeló Cecilia Moreau (Unión por la Patria) y agregó, "denunciá en la Justicia". Después de ser calificado de "chanta" por la legisladora, Almirón le preguntó: "¿Vos tenés a tu marido, a tu papá y a tu hermano, a todos acá en la Legislatura, y tengo que aguantar improperios?". La diputada enumeró una serie de agravios: "Gil", "Payaso".

Antes de finalizar la sesión, la diputada Natalia Zaracho tomó la palabra: "Me da mucha vergüenza ajena, la verdad. Se desvía la situación de por qué estamos acá y eso realmente me preocupa. Hay que hacer que esto no avance, y no que sea un canal de televisión".

Desde Unión por la Patria publicaron la foto donde se ve la silla vacía dejada por la ministra, con un cartel con su nombre.

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) June 11, 2024

Diputados insistió con la invitación a Sandra Pettovello

En una nueva reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputados insistió en su convocatoria a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que se "Durante todo el mes de junio, en el horario y día que ella pueda. Es una situación de urgencia, así que nos gustaría que sea cuanto antes", señaló el presidente de la comisión Pablo Yedlin, de Unión por la Patria.

La invitación fue solicitada en la sesión que aprobó la reforma previsional y, en ese momento, los diputados habían acordado formalizar la convocatoria en los espacios oficiales. La Comisión de Acción Social y Salud Pública tomó la iniciativa, pero Martín Menem emitió una respuesta en representación del oficialismo donde señaló que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto (presididos por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert) están analizando las compras del Ministerio de Capital Humano y que hasta que no se expidan al respecto “no se cursará invitación alguna, por respeto a la figura ministerial de otro poder del Estado".

Fue en ese marco que la bonaerense Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, planteó que "el presidente Menem cometió un error grande en la convocatoria a esta sesión" y que "esto no termina acá, porque él también incumplió sus deberes de funcionario público". "Esto no afectaba en lo más mínimo a las causas judiciales que existen de un lado y de otro", consideró en el marco de la investigación al Ministerio de Capital Humano. "El Gobierno está dando explicaciones de esto todos los días", señaló, por lo que la presencia de Pettovello "serviría para esclarecer la situación, a través del Parlamento, al conjunto de la ciudadanía".