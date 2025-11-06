Patricia Bullrich será la jefa dle bloque libertario en el Senado

Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, electa como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, agradeció "por confiar" a Javier y Karina Milei.
Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich