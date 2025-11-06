jueves 6 de noviembre 2025

Congreso

Patricia Bullrich será la jefa dle bloque libertario en el Senado

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, electa como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, agradeció "por confiar" a Javier y Karina Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza
Conflicto

Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza
Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...
Mensaje

Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...

"Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1986531635391606887&partner=&hide_thread=false

