Patricia Bullrich se despegó de Mauricio Macri: "Presos"

“En Juntos por el Cambio siempre hemos estado presos de 'qué iba a hacer Macri' y me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que debe hacer. Nosotros tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”, afirmó Bullrich el último domingo en una entrevista con TN.

“Si alguien no quiere estar en el andarivel de Juntos por el Cambio es su decisión, pero no creo que Macri esté en esa posición”, agregó la ex ministra de Seguridad al ser consultada sobre los trascendidos de un acercamiento entre el expresidente y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, vencedor en las PASO.

Qué quiso decir Bullrich con la nueva "filosofía"

Por otra parte, Patricia Bullrich explicó este lunes qué quiso decir el último domingo al afirmar que en su eventual gobierno implementaría una nueva "filosofía" con "foco en el ser humano". Al respecto, aclaró que "no es un ministerio, no es una estructura, es una filosofía". Al ser entrevistada en Radio Mitre, agregó: "Consideramos que lo más golpeado en Argentina en los últimos años ha sido el ser humano, la familia".

"Necesitamos que los elementos que hacen al ser humano estén puestos al servicio de la gente y no al revés. Tiene que ver con la educación, la cultura, el deporte, con que las personas puedan tener en la escuela un lugar donde sientan que están recibiendo y capitalizando cada vez mejor que tienen cómo defenderse en la vida", explicó.

Al respecto, adelantó que habrá alguien designado para implementar este "programa holístico", como lo denominó el último domingo. "Por encima, sin cargo sino como una mirada, vamos a poner a una persona especial que se va a dar a conocer, y sobre todo a los jubilados que están solos, para que sientan que el país no es una amenaza sino un lugar para vivir", concluyó.

“El sistema previsional tiene hacia el futuro un problema muy serio, que es la cantidad de gente que no ha aportado por trabajar e la informalidad. La realidad de nuestro sistema no pasa solamente por la edad, sino por la financiación a quienes no aportaron”, afirmó Bullrich. En ese sentido, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri explicó: “Comenzaremos con un aporte previsional con sistema simple que comience a tener un mayor nivel de recaudación y ahorraremos dinero del Estado para poder darle a los jubilados actuales una jubilación como la que se merecen”.

Respecto a la campaña rumbo a octubre, que comenzó formalmente el sábado pasado, Bullrich reconoció que “empieza un nuevo partido". "Estamos organizados en transmitirle a la ciudadanía cuáles son las propuestas y la idea del país donde la gente va a vivir: un país ordenado y donde las personas puedan salir a trabajar sin que la maten, tomarse un colectivo sin que la roben, trabajar para tener un sustento, que la plata valga, que el alquiler no sea una tortura y que haya un horizonte”, sumó.

"Queremos salarios dignos, empresas que ganen plata y nuevos negocios. Estamos trabajando para un país ordenado en el que el Estado no sea un estorbo, los impuestos sean baratos y el costo argentino no sea un dolor de cabeza con el que no se puede competir con otros países”, señaló la candidata.