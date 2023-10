Patricia Bullrich se comparó con el Pepe Mujica, y el uruguayo le respondió

"Nada que ver, es poner vinagre con aceite", sentenció Mujica. Y explicó: "Nosotros no fuimos una guerrilla, fuimos un movimiento político con armas. Y tuvimos una etapa de formación militarista, nos quedamos sin estrategia y habíamos desatado un movimiento de masas". En esa misma línea, en una entrevista que brindó a Splendid agregó: "Nos mató el éxito. Tendríamos que haber virado en la historia”. Por último, marcó que "la historia no se arregla solo a los fierrazos" y sugirió que "de Mandela mejor no hablar, porque nos queda demasiado grande”.