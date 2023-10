Patricia Bullrich aseguró que disolverá la Agencia Federal de Inteligencia si llega a la presidencia

En línea con muchas de sus iniciativas enumeradas anteriormente -las cuales tienen el foco en la reorganización de organismos del Estado- Bullrich se refirió a la AFI y aseguró que la armará desde cero con nuevo personal. Según alegó, lo hará para asegurarse de que sus integrantes no estén “contaminados”.

“Le bajo la cortina el primer día”, fue la respuesta de la líder del PRO en uso de licencia cuando fue consultada por el conductor al respecto. Su contestación causó sorpresa en el periodista, que, ante su asombro, le repreguntó. Entonces, la postulante profundizó: “Arranco de cero. De cero. No quiero más ninguno de los que están en el AFI. Después veremos si hay gente profesional no contaminada. Pero yo quiero una agencia internacional que esté al nivel de las agencias internacionales con AFI”.

En su explicación, la ex ministra de Seguridad se encargó de aclarar que no gobernará sin la Agencia Federal de Inteligencia, sino que “la armará de nuevo con gente que no esté contaminada”. En este sentido, dijo que esto podrá comprobarlo a partir del uso de polígrafos -detectores de mentira- a los que serán sometidos sus empleados.

“Es que si no arrancás de cero AFI, nadie te va a creer”, justificó Bullrich sobre su decisión. Y añadió: “¿Vos querés que las hormigas coloradas estén en el Estado o querés que las hormigas coloradas las sueltes y estén en el pasto? Si están en el Estado, sonaste”.

Al ser consultada sobre cuál podría ser el perfil del líder de la AFI durante su gestión, la candidata deslizó la posibilidad de que sea un militar quien ocupe el rol de interventor de la agencia.

“Puede ser también un militar de mucha cabeza. Lo que tiene que ser es que es una agencia que solo está al servicio de la mirada estratégica exterior de la Argentina”, concluyó al respecto.

En otro momento de la entrevista, que se extendió por una hora y media, la postulante aseguró que pretende anular las multas laborales para facilitar que las pymes contraten personal en blanco. Con ese plan, presagió, se podrían generar 2.000.000 de puestos nuevos. “Son leyes ridículas”, puntualizó. Ante la propuesta, el periodista desafió a su interlocutora:

“¿Cómo las derogás? Llegás al Congreso y tenés a la izquierda y a los Máximo Kirchner que no te las van a querer derogar”.

“Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, respondió la dirigente del PRO.

Bullrich dijo además que no teme a una reacción adversa de la Justicia en el fuero contencioso administrativo y que piensa mudar el fuero laboral a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la candidata hizo una breve mención a sus proyectos para el área de seguridad. Puntualmente, a sus planes para la policía y la chance de unificar o crear alguna nueva fuerza si es electa como la nueva jefa de Estado. “En principio no, vamos a seguir con las fuerzas que hay”, cerró.

Fuente: Infobae