PASO: Uñac no quiere adelantar opinión antes del fallo

Antes de conocer el fallo, el Gobernador habló en rueda de prensa y dijo que "vamos a ser muy respetuosos y no vamos a adelantar opinión. Fui muy claro cuando dije que judicializar las cuestiones de la política no me parece el camino y por ende que yo me exprese tanto a favor como en contra no es correcto. Vamos a ser respetuosos con lo que determine la justicia en ese sentido"