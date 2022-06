El argumento en el que más confía el Gobierno para revertir el fallo de las PASO

El 24 de mayo Fiscalía de Estado apeló el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti, quien restituyó las PASO en San Juan luego de que el giojismo hiciera una presentación judicial. El 30 de junio las partes se verán las caras, ese mismo día se conocerá la resolución de la Cámara y dos semanas después, se sabrán los fundamentos en los cuáles se basaron los jueces Juan Romero , Eugenia Varas y Josefina Nacif para decidir sobre el sistema electoral provincial. Hay un argumento en particular en el cual confía el Gobierno para revertir el fallo de Tettamanti.

"Los fundamentos de la apelación son muy sólidos, un juez no puede cuestionar una norma por el procedimiento de formación de la misma", insistieron desde Fiscalía. Justamente este es el argumento en el que más confía el oficialismo para que se "respete lo que votaron oportunamente los legisladores en la Cámara de Diputados". "Los procedimientos de formación de las leyes no pueden ser cuestionados por la Justicia, sobre todo cuando no afecta un interés individual o colectivo. Para que se declare la incostitucionalidad de la norma debería haber un caso en ciernes, que tampoco existe", añadieron.