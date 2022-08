PASO eliminadas: uñaquismo y orreguismo se vieron las caras en tribunales

El letrado que representa a los del espacio político que encabeza Marcelo Orrego, dijo que durante la audiencia contestaron los tres agravios que fueron formulados por la Fiscalía de Estado. El primero refiere a que, según sostiene el uñaquismo, los partidos políticos no estarían legitimados para iniciar esta acción. "Nosotros lo rechazamos, por la importancia que tienen los partidos políticos dentro del ordenamiento democrático de la Argentina y también en lo que atañe al contenido de la norma que es netamente electoral que impacta en la vida interna de los partidos políticos. Entonces claramente existe un perjuicio directo, y un interés directo por parte de los partidos en la sanción de los Códigos Electorales y en la forma como se lleva a cabo la sanción de esos códigos", aseguró Romero en diálogo con Radio Sarmiento.

El segundo punto que contestó JxC refiere a que, según Fiscalía de Estado, no ha habido caso o perjuicio directo a partidos políticos. Los orreguistas lo rechazaron también y postularon que "acá no se discute el contenido del Código Electoral si es bueno o no las PASO sino el procedimiento que fue nulo e inconstitucional".

El tercero de los ejes apunta al procedimiento que se dio en la Cámara de Diputados local en diciembre que para JxC estuvo viciado de nulidad. "El perjuicio esta en que se violó la Constitución para la sanción de una norma y no es una norma cualquiera", justificó el letrado.

La primera causa la iniciaron tres diputados, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva y la sala IV de la Cámara Civil falló en contra del giojismo la semana pasada, dejando vigente la eliminación de las PASO, es decir, el Código Electoral modificado por el uñaquismo. Con este revés, se encaminan a apelar en la Corte de Justicia. Ahora se espera conocer pronto el fallo para la causa de los de Juntos por el Cambio que fue la segunda en presentarse, que ya tuvo fallo favorable en primera instancia y fue apelada por Alvo, que es la instancia en la que se encuentra el asunto actualmente.

"Si los diputados no pueden tener la capacidad para iniciar esta acción, alguien tiene que tener esta capacidad para iniciarla porque tiene que haber un control en los poderes, porque su equilibrio es fundamental para la división de poderes", destacó Romero. Y sobre el otro cuestionamiento de los uñaquistas, sobre que no hay perjuicio real, sostuvo que "el perjuicio sí está, está en que se violó la Constitución para la sanción de una norma".

El abogado macrista apuntó que "estamos hablando de las reglas de juego de la democracia sanjuanina y hubo un avasallamiento. Todo el arco político sanjuanino se alzó con lo que pasó ese día, estamos ante un hecho histórico".

Romero adujo que "yo no discuto si es una ley decisoria o de base, según la clasificación que hace la Constitución. Cuando se sancionaron las PASO el proyecto entró en el orden del día, tuvo debate de comisión y despacho de minoría, se pudieron tratar las reglas del juego, pero cuando las eliminaron esto no sucedió. Este proyecto debió tratarse en comisión. Yo entiendo que un proyecto puede volver a comisión si surgen dudas o hay malas narraciones, se pide que pase a comisión que es lo que se debería haber hecho con este proyecto".