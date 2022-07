La Justicia confirmó la eliminación de las PASO en San Juan

Diputados aprobó la eliminación de las PASO el 16 de diciembre; el 28 de diciembre los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva hicieron una presentación judicial solicitando la restitución. La jueza Tettamanti resolvió y en la sentencia de primera instancia indicó en las conclusiones que “corresponde hacer lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad por vicios en el trámite de aprobación”. Posteriormente, el oficialismo apeló y finalmente se conoció el fallo.

"Los fundamentos de la apelación son muy sólidos, un juez no puede cuestionar una norma por el procedimiento de formación de la misma", insistieron desde Fiscalía cuando presentaron la apelación en la Cámara. "Los procedimientos de formación de las leyes no pueden ser cuestionados por la Justicia, sobre todo cuando no afecta un interés individual o colectivo. Para que se declare la incostitucionalidad de la norma debería haber un caso en ciernes, que tampoco existe", agregaron en aquella oportunidad.

Consultado sobre el tema, el diputado Juan Carlos Gioja, dijo que aún no le llega la notificación pero que apelarán el fallo en la Corte de Justicia.