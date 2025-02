PASO: el PJ en San Juan las eliminó pero duda en apoyar la suspensión de las nacionales

"Hay opiniones distintas en distintas provincias, nosotros también tenemos el antecedente que un gobierno justicialista en la provincia de San Juan eliminó las PASO, eso también juega al momento de poder expresar la opinión que el justicialismo en la provincia", reconoció sobre la encrucijada. Aclaró sobre este antecedente que "se tiene en cuenta, pero por supuesto que sí, lo que pasa es que el proyecto de ley viene sufriendo modificaciones y al final el argumento que esgrimía desde un primer momento se va cambiando. Porque en su momento se eliminaba y ahora se suspende, entonces cuando vos suspendes es porque algo no es tan malo tampoco, una cosa es la eliminación porque realmente no funciona y otra es la suspensión esperando otra oportunidad para el tratamiento", afirmó el diputado.

image.png Walberto Allende.

También recaló el legislador peronista en que "uno de los que más hicieron defensa de las PASO fue justamente Juntos por el Cambio, con la interna Bullrich y Larreta, eran de los que más defendían las PASO, porque se pensaba que el ganador de ellas era el futuro presidente de la Argentina. Es decir, vos tenés una mirada cuando sos gobierno y tenés otra mirada cuando sos oposición, por eso es que ha costado tanto poder sacar el dictamen de ayer. Además, es una reforma electoral que uno lo mira únicamente con la suspensión a las PASO, pero tiene que ver con reducir la participación del gobierno, el aporte del gobierno y se abre un camino que por allí puede ser muy peligroso con la participación de las minorías con la participación de aportes privados, entonces es muy difícil".

Allende, en lo personal, se mostró a favor de eliminar las PASO. "Mi opinión personal, yo siempre he defendido fuertemente la actividad política en los partidos políticos. Nosotros hemos sido gobierno sin paso y con paso. Con paso no te garantiza el triunfo. Lo que sí, en muchos de los casos y en algunos de los partidos, te garantiza la participación. Porque recordemos que hay partidos que son muy cerrados en cuanto a la democracia interna que debe existir. Pero yo también en su momento he sido muy crítico en este sentido. Por eso hay que verlo, porque en esto, cuando se trata de estas reformas en los partidos, hay que escuchar la opinión de los dirigentes", dijo.

Enfatizó Allende que "yo, particularmente, me inclinaba directamente por la eliminación de las PASO. Pero nosotros vamos a votar en conjunto, vamos a votar los tres".

Relativizó el apoyo de los peronistas sanjuaninos si no lo decide así el bloque PJ: "lo vamos a definir porque esto es una reforma, no únicamente para San Juan, es una reforma para la Argentina, ¿no? Entonces es importante escuchar también la opinión de los diputados que representan las provincias gobernadas por el justicialismo y, por supuesto, autoridades del Consejo Nacional Justicialista", aseguró.

Y opinó que "no sé si son innecesarias las PASO. Lo que sí, yo creo que esto ameritaba una discusión más profunda, no solamente con el justicialismo, con todas las fuerzas políticas. Hay que garantizar la participación de las minorías. ¿Vos te imaginas con un presidente como el que tenemos, si tiene el manejo total? Termina siendo demasiado autoritario. Y además, lo que nosotros planteábamos, que esta es nuestra ordinaria, se tendría que haber incluido el presupuesto, que es el reclamo que hacíamos todos en los distintos sectores. Está ocurriendo con el presupuesto algo que, no sé, creo que en muy pocos casos puede haber ocurrido, yo lo conozco, del 83 hacia adelante que el Ejecutivo no traté el presupuesto".

El nuevejulino terminó reconociendo que si se tratara la eliminación de las PASO en vez de la suspensión, él acompañaba con su voto sí o sí. "Sí, porque hay que ser conscientes y hay que pensar también, no solamente en esto. La gente está harta de esta votación".

Por su parte, la legisladora del PJ, Fabiola Aubone dijo que "salió dictamen tarde y hoy (por este martes) tenemos plenario. El proyecto es por la eliminación y el dictamen es por la suspensión. Nosotros acá en San Juan trabajamos y salió la eliminación. Estamos analizando. En la tarde noche seguro tenemos reunión de bloque".

Otro capítulo se dará en el Senado si el proyecto obtiene la media sanción, para la cual el oficialismo ya tendría los votos. Allí reportan en Unión por la Patria Sergio Uñac y Celeste Giménez. Justamente el ex gobernador que motorizó la eliminación de las PASO provinciales en diciembre de 2021, lo que rigió para las elecciones de 2023, lo que hace inferir que está en contra de mantener las PASO. No obstante, el exmandatario sanjuanino tuvo posiciones contradictorias en el pasado, como la votación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que tiene como principal beneficiario a la industria minera. Durante sus mandatos, Uñac tuvo discursos pro-mineros, pero luego rechazó la legislación que impulsó Milei.