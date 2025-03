Paro Nacional: Héctor Daer desmintió que esté confirmado para el 8 de abril

Daer participó como invitado en el canal de stream Gelatina, donde entrevistado por Pedro Rosemblat remarcó que “un paro de la CGT es un paro político” y explicó que la central “disputa temas políticos” como, por ejemplo, “que no queremos que nos pisen las paritarias, que no queremos la caída de los ingresos, que no puede ser que los jubilados sean la variable de ajuste, que no puede ser que las tarifas aumenten por sobre los salarios”, subrayó.