La CGT de San Juan se pliega al paro general de abril pero todavía no sabe cómo

El líder de la delegación local de la CGT, Eduardo Cabello, informó este viernes sobre el acatamiento en San Juan que "seguro, sí, porque es una normativa del Secretario Nacional y todas las regionales acatan exactamente lo que se da", dijo en diálogo con radio Ligth.

El gremialista y diputado confirmó que todavía no se conoce la modalidad de este reclamo, habrá que esperar, va a haber el jueves una reunión y de ahí se determinará. Después se hablará acá en el seno de la CGT y se establecerá también cuál va a ser la modalidad para el paro, que podría afectar servicios varios en la provincia.

La presión interna para que CGT convocara a una medida de fuerza crecía día a día. La feroz represión del miércoles obligó a retomar el espíritu de lucha de los primeros meses del gobierno del libertario, cuando la CGT concretó dos paros nacionales, uno de ellos con movilización. Luego asumió un perfil dialoguista con la Rosada que no rindió ningún fruto a favor de los trabajadores sino todo lo contrario, según trascendió en el discurso de Daer.

Ante las críticas a la CGT, Cabello dijo que "nosotros lo único que podemos decir es que el tiempo está llegando para hacer esta medida y así se va a hacer", Y ahondó sobre el rol "pasivo" que le adjudican a la central obrera: "entrar en una discusión con esto sería vano, porque aparte desde las redes lo hace cualquiera, donde nadie te ve y nadie sabe quién sos, pero Milei no ganó solo, alguien lo votó. Entonces esto era tiempo, la gente hoy va teniendo un humor diferente, antes no querían nada, ahora se han dado cuenta que no era lo que decía, los que creían que iban a ganar en dólares no ganan en dólares".

"Vimos ayer la golpiza que se dio en la calle a los jubilados. Entonces, el tiempo se está dando, el humor ha cambiado un poco y hay posibilidades de empezar a hacer las cosas que en otros momentos no se podían hacer. Vos no podés sacar a la calle a la gente que no quiere", evaluó Cabello.

Para el líder de la UOCRA local "el humor está cambiando, porque bajan la inflación bajando salario, no habiendo consumo, no habiendo nada, sube la luz, el gas, es decir, siempre van a haber caballitos de batalla, inflación, crítica, lo que sea. Lo cierto es que el humor ha cambiado y se va a trabajar sobre eso".

Aseguró que "la calle te dice que hay que empezar a moverse. Bueno, y por eso no empezamos a mover. Antes por ahí te decía, y tenés un tiempito. Bueno, ahora hay que empezar a moverse, no empezamos a mover. Esto es tiempo y ocasión, hay que hacerlo paso a paso y ahí se va a ir llevando".