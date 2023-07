Paritaria: importante gremio industrial amenaza con un paro de 72 horas

En la víspera, el clima no se veía aún favorable a un entendimiento y fuentes del ministerio que comanda Kelly Olmos también se muestran poco optimistas respecto a que se concreten avances en la negociación.

Al término de la tercera reunión -la segunda en el Ministerio de Trabajo-, el jueves pasado, los representantes gremiales y los del sector privado se despidieron con mutua insatisfacción respecto a las chances de llegar a un entendimiento acorde a la expectativa de inflación. En el gremio buscan no solo negociar los próximos tramos sino recomponer el último trimestre para lo cual hoy están puestos los ojos también en el índice de Julio que difundirá el INDEC.

Por lo pronto, la UOM llega con una postura que escaló a lo largo de la última semana para presionar a la contraparte a mejorar su oferta. En la mesa no solo está el 30% que pretenden alcanzar para el trimestre julio-agosto-septiembre sino también un bono de $60.000 a cobrar en el último mes con motivo del Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica. A eso se sumaría, según trascendidos, un adicional por zona desfavorable.

Desde las cámaras empresarias Adimra, AFAC, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR prometen asistir hoy jueves 13 de abril a las 12 a la cita en la sede del Ministerio de Trabajo sobre la calle Callao. Reiteran, en la antesala de la cita, que no les falta "voluntad para avanzar en la negociación y llegar a un acuerdo lo antes posible". No está claro quiénes concurrirán de la UOM ya que algunas versiones no confirmadas desde el gremio hablaban de limitar la participación al mínimo.

Hace una semana, la discusión se extendió por varias horas sin éxito hasta que las autoridades laborales propusieron pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves 13 de julio. Las expectativas sobre lo que puede suceder están divididas desde entonces y en algunas provincias, como Córdoba, la UOM ya empezó a manifestarse en las calles.

Mañana se espera que los metalúrgicos concreten un encuentro regional al que los dirigentes llegaran con el resultado -o la falta de- luego de esta nueva ronda de negociación en Trabajo. De ese cónclave podría salir la decisión de extender medidas al resto de las provincias con acciones concretas en los talleres y fábricas por plazos progresivos, en medio del estado de "alerta y movilización" en el que se declara la UOM.

El pedido de la UOM en la renegociación de la paritaria 2023

Lo que se discute es el próximo tramo paritario para el trimestre julio-agosto-septiembre, según lo acordado en abril pasado para el segundo trimestre de 2023, al comienzo del año paritario de la UOM 2023/2024 que no coincide con el calendario. Entonces, se selló una suba del 18,8%.

El nuevo pedido del gremio busca recuperar los puntos del acuerdo que se perdieron con la evolución de la inflación. El acumulado abril-mayo es del 16,2% y si en junio el IPC da en torno al 7% -o unas décimas menos-, el acuerdo original habrá quedado por debajo de la evolución del costo de vida por, al menos, unos cuatro puntos.

La UOM pretende empardar de forma retroactiva ese desfasaje entre lo firmado en abril y la inflación acumulada en los tres meses siguientes, con una suba acumulativa del 10% al 1 de junio. Y sellar un aumento del 30% para el segundo tramo del año paritario, a lo que se pretende sumar el adicional por zona desfavorable.

El punto que genera mayor fricción, no obstante, es el pedido de un bono de $60.000 que el gremio pide instaurar como reconocimiento por el Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica, el 7 de septiembre. Las empresas cuestionan la posibilidad de asociar esta suma extraordinaria a una fecha emblemática para el gremio -tal como ocurre en otros sectores- por cuestiones de costos pero también porque podría abrir la puerta a institucionalizar su abono, algo que hoy no ocurre.

La posición de las empresas en las paritarias metalúrgicas

Desde el inicio de las negociaciones paritarias en 2023, los acuerdos que sellaron los gremios se extendieron por plazos trimestrales para no perder poder adquisitivo frente a la inflación. No faltan incluso algunos gremios que ya cierran negociaciones bimestrales con el ojo puesto en el IPC.

En el caso de la UOM, tanto el gremio como los empresarios coinciden en fijar los tramos acordes a la evolución de los precios, dada la situación. Una meta que no es fácil ya que, al igual que en la paritaria de abril, de lo que se trata es de trabajar sobre la expectativa del próximo trimestre.

Del lado de las cámaras, siguen los intercambios puertas adentro para acercar posiciones frente a la advertencia de algunos referentes de la UOM sobre posibles acciones. Así y todo, el punto de mayor fricción es el bono. En el sector que aglutina a las pymes, no lo ven con buenos ojos por la dificultad de trasladar ese costo a los precios y que sus clientes lo reconozcan, en particular en determinadas cadenas como la autopartista.

Respecto a las advertencias por parte de la UOM sobre medidas de fuerzas, entienden que la es natural que se endurezcan con el fin de acelerar los tiempos. Y se muestran optimistas en cuanto a la chance de aproximarse en la negociación en el encuentro de hoy aunque subsisten obstáculos clave.