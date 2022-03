La paritaria fatal: este fue el acuerdo salarial que terminó con Caló en la UOM

Un día antes de que se conociera el 4.7% de inflación de febrero, con un alarmante 7.5% de aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas, y un 9% de aumento en la Canasta Básica Alimentaria, la UOM firmó la paritaria para el 2022.

El 15 de febrero el gremio que dejará en las próximas horas Antonio Caló, tras 18 años de mandato, comunicaba el acuerdo salarial, claramente “a la baja”, con un aumento del 45%, y en tres tramos: 18% a partir de abril, 15% en julio y el 12% restante en octubre.

Al incremento segmentado se le agregó una cláusula de revisión de inflación recién para noviembre. Si sigue el incremento de precios en la línea ascendente que trae, y no parece abandonar, el penúltimo mes del año nos encontrará con una inflación cómodamente por encima del 50%.

El salario inicial de la actividad quedo establecido en 78.000 pesos, 6.000 por debajo de la CBT, que en febrero marcó casi 84.000 pesos, lo que necesita una familia para no caer en la pobreza.

En la protesta de hoy frente a la UOM, manifestantes señalaban que “arregló esa plata para quedar bien con el gobierno, porque sabe que la UOM es paritaria testigo en lo industrial”.

“Para recuperar algo de lo que perdimos durante el macrismo tendría que haber pedido, por lo menos, 55%. Y con eso creo que sólo salíamos derechos”, aseguró otro.

En la madrugada Caló intentó infructuosamente negociar una lista conjunta que lo contenga, y a su gente, pero el rechazo de las bases del sindicato era demasiado intenso, por lo que, antes de caer derrotado en la elección, prefirió abandonar la candidatura.

Asumen en el gremio dos dirigentes con un perfil opuesto al del dialoguista Caló. Abel Furlán tiene relación muy cercana con Máximo y Cristina Kirchner, y Naldo Brunelli, su segundo, conoce las cáceles de la dictadura, y sabe de históricas luchas contra el neoliberalismo en tiempos de la privatización de SOMISA.

En el Instituto Patria, el think thank kirchnerista, no dudaban en asegurar que este triunfo es también una victoria de Cristina Kirchner sobre Alberto Fernández, en el marco de una relación que algunos especulan, podría romperse definitivamente en el acto de este 24 de marzo.