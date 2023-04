Para Uñac, la respuesta de Procuraduría sobre su candidatura es "un buen primer paso"

Sergio Uñac analizó el dictamen de la Procuraduría Fiscal recomendando a la Corte Suprema que no se meta en resolver si él puede o no ser nuevamente candidato a gobernador. Dijo que es "un muy buen primer paso" y analizó que "alguien decía la verdad y alguien mentía", en un tiro por elevación a los referentes de la oposición, del frente Unidos por San Juan, que fueron con sendos planteos al máximo tribunal de Argentina para impugnar su postulación.

También se mostró medido cuando le consultaron si considera que la Corte Suprema debe expedirse sobre la constitucionalidad de su postulación. Dijo que "revisen mis declaraciones para atrás y verán que con las PASO no me fue bien en primera instancia y yo solamente dije que iba respetar el fallo. Yo creo que la Corte Suprema tiene que hacer lo que tenga que hacer. Yo no puedo predeterminarlo porque es la Corte de Justicia de la Nación, con cuyos integrantes no tengo la más mínima relación, puedo conocer algunos y a otros no pero son temas centrales y nada que ver con el interior de la provincia, no tenemos conexión con ellos".

El gobernador se refirió así a la comunicación, no vinculante para la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra que fue informada por el oficialismo este jueves. "La titular del Área de Derecho Público no Penal de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Laura Mercedes Monti, en el planteo de los apoderados de Orrego y compañía contra la Provincia de San Juan por la candidatura del ciudadano Sergio Uñac ha dictaminado que, sin perjuicio, es la CSJN la que decide cuándo intervenir, dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno (Fallos: 32:120; 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854; 326:3642, entre muchos otros), opinando que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal Máximo".