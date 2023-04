Para la Procuración de la Nación, la Corte Suprema no debe opinar sobre la candidatura de Uñac

Este jueves, la Procuración de la Corte Suprema de Justicia consideró que el máximo tribunal del país no debe opinar sobre la candidatura del gobernador Sergio Uñac al mismo cargo. La re-reelección del mandatario provincial entró en debate judicial luego que el lema opositor Unidos por San Juan hiciese una presentación en contra de la postulación.

Ante esto, la titular del área de Derecho Público no Penal de la Procuración, Laura Mercedes Monti, opinó que "el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal Máximo". No obstante, la funcionaria judicial aclaró que la Corte Suprema "es elintérprete máximo y final de sus propios dichos y decisiones". Ergo, "podría decidir la intervenciónprocesal que considere pertinente". Es decir, lo dejado librado a la interpretación que los cinco supremos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- si debe expedirse o no.

Para Monti, la situación que plantean los opositores sanjuaninos tiene similitudes a dos casos. Según el dictámen, "resultan sustancialmente análogas" a las causas: "Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago delEstero c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ accióndeclarativa de certeza", "Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ LaRioja, Provincia de s/ amparo" y "Frente para laVictoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia des/ amparo".