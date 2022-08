Para la Policía, lo de la molotov fue para buscar "dos minutos de fama"

"Creo que más que daño es para provocar un poco de alarma que lo están consiguiendo, porque no hay nada que se pueda quemar allí. Más bien han sido para buscar un par de minutos de fama y lo estarían logrando, pero veremos la pericia a ver qué dice", evaluó este miércoles el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, sobre el ataque con una bomba molotov que se dio este martes por la noche en la explanada de un supermercado ubicado en Rawson , custodiado por la Policía.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1554640349393555460 Lanzaron una bomba molotov a un supermercado en Rawson pic.twitter.com/IOIVQ4dMeu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 3, 2022

Hernández, en declaraciones a Radio Colón, dio detalles de la investigación que está en sus inicios sobre este hecho que se considera "aislado" y aún no tiene detenidos. "Está en investigación si fue una camioneta. Lo que el personal policial pudo advertir es la presencia de 3 ó 4 jóvenes que lanzaron esta bomba casera incendiaria. Ahora se harán pericias a la luz del día porque en la oscuridad es difícil el trabajo de los peritos, para saber si era un objetivo mayor o una conducta temeraria de estos jóvenes, que posiblemente sean parte del grupo que el sábado intentó ingresar a Chango Más", aseguró.

inclusive, el funcionario dio un llamativo dato: "nosotros hemos advertido a gente de estaciones de servicio de la zona que no vendan combustible suelto, en botellas o bidones tal y como acostumbran, que no vendan a nadie en un rango importante de Rawson para que no colaboren con estas situaciones".

A la par, destacó que "en la parte comercial de Rawson hay una preocupación importante y nos tiene con movilización policial las 24 horas, estamos descuidando otras tareas para velar por esta zona que es la más vulnerable".

Finalmente, deseó que "esperemos que esto termine en estas pequeñas movidas y no dar lugar a mucho más".