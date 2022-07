Para el peronismo de Rawson el 2023 es (casi) inminente: gestos, movidas e interrogantes

Parece un comienzo remanido, pero no hay otro. La explicación de la importancia de Rawson en la política provincial está basada en la cantidad de electores y en su simpatía ideológica. Es el distrito más populoso de San Juan con 96.266 votantes y, desde hace años, la mayoría se vuelca al peronismo en sus diferentes expresiones. En los últimos meses, la conducción del departamento entró en crisis. Hubo una grieta entre el intendente Rubén García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Aún persiste. Además, hay cada vez más jugadores en la cancha. Algunos cuyos movimientos generan interrogantes lícitos.

689256jpg.webp Acto de asunción. Juan Carlos Salvadó tomó juramento al intendente Rubén García.

Luego de eso, la relación entre el titular del órgano deliberativo y el jefe comunal no se recompuso. Los hechos dan cuenta de esto. Ni bien arribó a San Juan, García y Salvadó se reunieron. Fuentes de ambos lados coincidieron en que se dijeron de todo. Planteos sobre la situación salarial de los empleados, planteos sobre la responsabilidad con lo presupuestado, planteos sobre el oportunismo político. A las pocas semanas, el intendente pidió la renuncia del Gabinete, barajó y dio de nuevo. Más que nada, cambió fichas de lugar. Las únicas que dejaron el armado fueron la secretaría de Cultura, Maite Peluffo, y su par en Producción, Mariela Arancibia. El resto fue una “oxigenación para relanzar el gobierno”.

Sirvió al principio. Pasó un tiempo breve y la situación se empantanó otra vez. Lo más reciente fue el pedido de renuncia al director del área de Juventud de Rawson, Gaspar Raed, afín a Gioja. Una medida de acción directa que tomó el intendente. “Decidí darle otro rumbo al área” dijo. Y debe entenderse como rumbo político no institucional. Pues el mismo Raed comentó que se iba sin problemas en cuanto a la gestión. Designó a otra joven, Melisa Guzmán.

En medio de la puja entre dirigentes apareció la primera foto de García con Sergio Uñac. Ocurrió en la celebración por el Día de la Mujer, en el Club Unión. Una muestra de respaldo. También el intendente se acercó mucho más al gobernador. Recientemente, en el Día de la Lealtad Peronista García concurrió al acto oficial en la plaza Aberastain donde se reunió la tropa uñaquista y no al que se hizo en Villa Krause. Hay un pedido puntual de Casa de Gobierno: “Sostener al intendente”, dijo una alta fuente. No sólo por la figura misma en calidad institucional, sino para no dejar el aparato municipal en manos de Salvadó. Otra foto ocurrió este sábado, durante el carneo español.

07ad88d3-6221-4b56-9f81-be81d0c24b5d.jpg El dirigente justicialista Mauricio Ibarra.

Amén de la interna, aunque sin dejarla de lado, empezaron a moverse figuras peronistas que tienen vuelo propio. El último en poner primera fue Mauricio Ibarra, ex intendente de Rawson. Inició con algunas publicaciones en redes sociales. Enseguida profundizó al caminar el departamento. Las visitas a vecinos son moneda corriente. Desde este sector indicaron que “va a caminar todo lo que pueda hasta las elecciones”. La meta de Ibarra -que se integró al Frente de Todos en 2020, cuando ocurrió la interna en el Partido Justicialista, y Uñac vapuleó a la lista de Juan Carlos Gioja por un 70% a un 30%- es “liderar el proceso de unidad en Rawson”. No necesariamente como candidato, aunque sin descartarlo.

Los ibarristas aseguraron que, por fuera de la disputa entre García y Gioja, hay “buena comunión” luego de una serie de gestos. “Hubo actitudes positivas de parte de todos”, resaltaron. “Se va encontrando un camino para lograr un liderazgo”, dijeron, y tomaron de ejemplo el acto en la Junta Departamental. Cuando visitó el departamento el senador -y emisario del gobernador- Rubén Uñac, y el ministro de Desarrollo Humano -y brazo político- Fabián Aballay. Se unieron todas las partes que estaban desperdigadas. Estuvo, por supuesto, el presidente de la Junta, Marcos Andino. También el líder del Rawson Nuevo, Pablo García Nieto. Destacó Mauricio Ibarra. Todos cantando la marcha peronista.

Naturalmente, la foto es una instantánea. Por ahora van todos para el mismo lado: ganar el departamento en 2023 y aportar al proyecto de Uñac. Pero surgen interrogantes. Por ejemplo, el doble comando de Ibarra con el secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga. “Son una escudería, dos pilotos competitivos que van a hacer lo mejor posible”, comentaron las fuentes, en referencia al lanzamiento de la nueva sede de Somos Rawson, la fuerza del funcionario. Hay detractores. “Quieren ir separados para después sentarse a negociar”, criticaron. Ya están los primeros roces. Ibarra cayó bien, pero no a todos. “Nosotros venimos a demostrar que se puede construir de abajo”, respondieron los afines al ex jefe comunal.

09582ceb-e89f-4395-ae72-f67d42c1cee0.jpg El defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, junto a la militancia del Rawson Nuevo.

Por su lado, el defensor del Pueblo, García Nieto, que estuvo cerca en 2019, “no regala ni un centímetro”, contaron. Es decir, está bien que haya otros con ambiciones, pero no relegará la suya a excepción de que se lo pidan. “Es un soldado del gobernador”, manifestaron. Y agregaron que “en provincia no desentona”. No obstante, precisaron que Rubén Uñac y Aballay visitaron primero las instalaciones del Rawson Nuevo antes que la propia Junta, como un reconocimiento a los dos años de trabajo que calificaron de “ininterrumpidos”.

Por su parte, el subsecretario de Promoción Social y presidente del justicialismo rawsino, Marcos Andino, también está en pleno armado. Casa de Gobierno tiene confianza en las ganas del joven. No hay luz verde para una candidatura por ahora. Tiene que construir. Otros dijeron: “No creo que quiera ser Papa antes que Obispo o sacerdote”. Piensan que le falta rodaje todavía. Sin embargo, Andino supo hacerse un lugar entre tantas voces. Ganó la conducción de la Junta en 2020, nada menos que contra Rubén García, que entonces seguía alineado al giojismo. Ganó con el apoyo del Rawson Nuevo. Pero se desmarcó y buscó darle su propia impronta.

Al emergente más reciente, que sin dudas es Mauricio Ibarra, hay que sumar una movida que desató la comidilla en los debates de café y en los pasillos municipales. El pase del secretario de Ambiente y Servicios, Elías Robert, al Frente Renovador. El principal alfil del intendente se fue de la gestión y buscó un nuevo rumbo. Es extraño. Sobre todo porque Robert fue el escudero más relevante de García mientras éste estaba internado y Salvadó había llamado a paritarias. Todo se dio de una forma, cuanto menos cuestionable.

73409245_10220981116304602_3623817680349298688_njpg.webp De confianza. García con Elías Robert, que ahora está con Sergio Massa.

El ahora renovador fue el secretario de Gobierno, luego, con los cambios de Gabinete, se ocupó de los servicios. Esto sucedió hasta las 19 del miércoles 8 de junio, cuando un llamado de un hombre que se hizo pasar por el jefe de Asesores, Ricardo Pintos, alertó a la redacción de este diario. “El intendente echó a Robert hoy”, dijo la voz. Efectivamente, hubo un alejamiento de la función pública. Más tarde, comunicó su traslado al partido que lidera Sergio Massa. Habló de “nuevos rumbos”.

Las interpretaciones se dividen en dos. Una parte de las fuentes consultadas dijeron que se debe a las chances de García de reelegir. “Qué poca muestra de confianza que se vaya tu hombre más cercano”, exclamaron. Otra parte optó por sospechar que el mismo intendente le haya pedido que se vaya a tantear el massismo local y si hay posibilidades de candidatearse por ese espacio. “No se fue solo, se llevó a tres o cuatro más”, marcaron. Aunque no hay nada concreto que lo demuestre.

Finalmente, pero no menos importante, está el rol de José Luis Gioja. Después de hacer algunas visitas por los departamentos, el diputado nacional y su tropa -compuesta por su hermano Juan Carlos, su sobrino, el diputado provincial Leonardo Gioja, y la diputada provincial Graciela Seva- retomaron las actividades en Rawson. El Día de la Lealtad Peronista se juntaron en la plaza de Villa Krause. Estuvo Salvadó junto a otros concejales que responden al giojismo. También varios militantes. Nadie cree que no vaya a jugar fuerte. Habrá un candidato por esa fuerza. Es indudable. Algunos especularon con que sea el mismo José Luis Gioja. Aún más a la luz de la enemistad con el actual jefe comunal. Lo tomaron como una mala experiencia que no quieren repetir. Lo cierto es que están tomando lista de los potenciales aspirantes con chances porque para el peronismo el 2023 es (casi) inminente.