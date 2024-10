Paolo Rocca exigió que el gobierno levante el cepo, y proteja a la industria de las importaciones chinas

El discurso de Rocca fue extenso y estuvo focalizado en mostrar la fragmentación que existe en la regionalización de la industria, la estagnación (estancamiento) y la desindustrialización que existe en la región, y particularmente en la Argentina, el desafío que hoy representa China para toda la industria y la necesidad de actuar como cadena frente a esta competencia desleal. Se refirió a las acciones que se están tomando en el mundo para proteger a sus sectores industriales y lo contrapuso con la apertura que se está fomentando localmente.

“La cancha no está equilibrada. Nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los Estados nos apoyen. La defensa contra la competencia desleal es esencial, sumado a la estabilidad en las reglas de juego, la reducción de la carga tributaria, un tipo de cambio que refleje la productividad de factores y no los flujos de capital de corto plazo”, afirmó el CEO de Techint, al tiempo que agregó: “Las inversiones de los grupos locales evalúan cuidadosamente todos estos factores, pero también el compromiso de los gobiernos de defender las actividades industriales. Necesitamos que hagan explícito su apoyo. Esto ayudaría a atraer la inversión necesaria porque toda nuestra agenda requiere inversiones importantes que se pueden hacer sólo si la rentabilidad lo permite”.

El líder de la industria siderúrgica manifestó que la industria sufrió un cambio “dramático” en materia de regionalización y que cada país define su estrategia de forma diferente. Puso el ejemplo de los Estados Unidos, que tomó un camino opuesto al de 20 años atrás, hacia una fuerte defensa de su industria. También lo están haciendo, aunque con herramientas no tan contundentes, Europa y Japón. A su vez, India apuesta a convertirse en una potencia y competir con China, sin mirar la descarbonización sino solamente los costos. “India ya representa el 8% del consumo mundial de acero y en dos años representará el 17%”, auguró Rocca.

Mientras tanto, China produce el 50% del acero del mundo y como redujo su consumo, está colocando entre 110 y 120 millones de toneladas cada año en el resto de los países, remarcó, marcando la amenaza que ello significa para la industria local. “En este contexto, es difícil articular a nivel mundial, construir una agenda comun, ya que cada región, cada país, elabora su propia estrategia”, sostuvo el industrial.

En referencia a América Latina, Rocca sostuvo que si bien la posición que puede tener Chile frente a la de México, Brasil o Argentina es muy distinta, “hay algo comun a todas, y es el sustancial estancamiento económico y la reducción de la participación de la industria en el PBI en todos los países”, dijo el empresario. Hay una fuerte desindustrialización y una competencia con el gigante asiático enorme, dijo. Sin embargo, observa una oportunidad y se vincula con la posibilidad de que la región supere la varias veces mencionada estagnación.

Contra el avance del Estado

Rocca se refirió a las consecuencias negativas que ha tenido en la región, en materia de competitividad y de aumento de la informalidad, el avance sistemático del peso del Estado, la carga tributaria, la extrema complicidad y superposición del sistema tributario, las normas laborales, la fragilidad de la infraestructura, la inseguridad jurídica en muchos casos y la pérdida de calidad en el sistema educacional, en la escuela primaria, secundaria y técnica. Y en este sentido, destacó que son todos temas que están siendo atacados en la agenda de Milei.

“En definitiva, si uno mira los puntos esenciales, la reducción del peso del Estado, la cancelación del déficit del Estado, la sustancial reducción de las regulaciones y de la economía.. En la agenda hay una transformación muy profunda para el país. Lo que se está haciendo es lo que se dijo que se iba a hacer, y los resultados son importantes”, remarcó el empresario. Fue en ese momento que destacó la baja de la inflación y la caída del riesgo país, pero reconoció que para atraer inversiones masivas, falta liberar el cepo.

Algunas de las conclusiones a las que arribó el CEO del Grupo Techint durante su discurso fueron las siguientes:

El dialogo y la formacion de una alianza entre todos los eslabones de las cadenas de valor, para alcanzar una masa critica de interes volcada a crear oportunidades para la iniciativa privada y reducir el peso del Estado en la economia; liberar capacidades creativas y emprendedoras; reducir la carga tributaria; promover la disciplina fiscal; mejorar la seguridad; y cualquier otra medida que fortalezca las cadenas de valor con potencial exportador, reduzca la carga tributaria sobre el trabajo y mejore la infraestructura esencial para la alta eficiencia de las cadenas industriales.

