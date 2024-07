PAMI San Juan quiere alquilar el ex Hospital Español para sumar atención a los afiliados

En San Juan, los afiliados de PAMI que necesitan operarse o permanecer internados deben atenderse en la clínica Santa Clara. Es el único centro de salud privado con el que la obra social tiene un convenio vigente para este tipo de servicios. Cuando la demanda supera la capacidad de respuesta de la clínica o los pacientes requieren soluciones médicas que no pueden brindarse allí, son derivados al hospital Rawson o al Marcial Quiroga. Para ampliar la oferta, desde PAMI San Juan buscan alquilarle el ex Hospital Español (hoy CEMEC) a la Provincia. Hubo una charla informal, pero nada concreto hasta el momento.

En 20 años el PAMI en San Juan pasó de 35.000 a 70.000 afiliados. La principal razón por la que se multiplicó el número de beneficiarios es por la política previsional del peronismo, que incorporó a miles de personas que no contaban con los aportes para jubilarse pero que tenían la edad. Esta es la población que debe atender el Santa Clara, que tiene 120 camas y cinco quirófanos.

La sociedad anónima BASA (Buenos Aires Servicios de Salud) es dueña del sanatorio. Los propietarios son los hermanos Raúl y Alejandro Olmos, dos mendocinos que comenzaron a llevarle los números a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que terminaron convirtiéndose en los administradores de la obra social FORJAR Salud, que atiende a los afiliados del gremio de los metalúrgicos. Pero la salud no es el único negocio de los Olmos, quienes tienen una fuerte presencia en los medios de comunicación: son dueños de Crónica y de varias páginas web de noticias de todo el país.

La clínica Santa Clara no siempre fue la clínica Santa Clara. Antes era ADOS, conocido como el Almirante Brown o en la jerga popular como “camino al cielo”. Cuando ADOS quebró, se licitó la administración de esta enorme mole, ubicada en pleno corazón capitalino. La licitación la ganó la UOM, que tiene los servicios de salud a cargo de BASA S.A (propiedad de los hermanos Olmos).

A la imposibilidad de responder a la demanda total, se le suman otros factores que siguen de cerca desde PAMI. Recientemente Tiempo de San Juan publicó en exclusiva un enfrentamiento entre la Asociación Civil Sanjuanina de Cirujanos y la administración del sanatorio. La denuncia llegó a la Justicia, al juzgado que dirige Humberto Conti Picco. Los médicos pidieron que se los releve de operar hasta que los quirófanos estuvieran en condiciones. Es más, aseguraron que encontraron hasta una chocotorta en donde está el instrumental quirúrgico. Finalmente, la situación se calmó y los cirujanos continuaron operando.

Como el Santa Clara no puede responder a todos los pedidos de cirugías e internaciones de los afiliados, desde el PAMI vienen buscando abrir el abanico y la participación a otras clínicas, según informaron las fuentes consultadas. Fue en esta búsqueda cuando se les ocurrió la idea de alquilarle el ex Hospital Español a la Provincia. No hubo una oferta formal, por el momento solo charlas informales, más ligadas a la política que a lo administrativo.

El hospital Español pasó a ser de gestión estatal en el 2016. Ante la crisis y los reiterados balances con números en rojo, la administración del centro médico privado decidió aceptar la propuesta del gobierno de Sergio Uñac y el lugar pasó a ser del Estado.

Seis años después de que la Provincia tomara el control, el ex Hospital Español pasó a llamarse Cemec (Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas). El lugar tiene un tomógrafo de alta tecnología, que le brinda soluciones a pacientes oncológicos y neurológicos que antes tenían que viajar para hacerse ciertos estudios que ahora se resuelven en San Juan.

Alquilar el CEMEC le permitiría al PAMI mejorar el servicio, abrir la cancha a otros proveedores y descomprimir la atención en el Santa Clara. La administración del ex hospital Español depende del Ministerio de Salud, cartera en la que deberán evaluar si conviene o no desprenderse de un centro de salud propio ante la creciente demanda en hospitales y salitas.