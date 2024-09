Oscar Nasisi, en Off the record: "No me voy a subir a los libertarios ni a la izquierda"

El miércoles, el dos veces rector de la Universidad Nacional de San Juan (Unsj), Oscar Nasisi, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El dirigente universitario contó por qué volvió al ruedo electoral después de un tiempo alejado de la actividad y cómo ve la casa de estudios en la actualidad.

Ahora, el ingeniero marcó que ve que hay cosas que no funcionan. "La universidad entró en una meseta. No hay proyecto de universidad, no hay visión futura. Son nombres de personas que se postularon porque quieren ser, pero no hay discusión de temas de fondo. No hay discusión académica. En investigación estamos en stand by. No hay contacto ni gestión. Hemos perdido protagonismo a nivel nacional en el CIN. La universidad está sufriendo porque está en una meseta", criticó.

En ese sentido, Nasisi aseguró que "no hay cosas nuevas, hay convenios nada más". También marcó que no empezarán las carreras nuevas como Medicina, Psicología y Economía. "Hay una ordenanza del Consejo Superior que dice que si no está el financiamiento, no podés ponerlas en marcha. Si no hay financiamiento, no podés hacerlo. Las nuevas carreras son expresiones de deseo. Hoy no dejan de ser eso", explicó el exrector de la Unsj.

El ingeniero Nasisi habló sobre su otro contrincante, el arquitecto Jorge Cocinero. "Está marcando una diferencia posicionándose en la vereda de enfrente entendiendo que le da un rédito político". Sobre la partidización de la Unsj, dijo que "no sé si es tan así. Es cierto que las personas que acompañan a Tadeo hay un núcleo duro que es cercano al peronismo y casi todas las acciones que vemos están relacionadas al peronismo. La universidad es otra cosa. Vincularse a un partido es un error. Noto que hay una línea en ese sentido".

Puntualmente, ante la consulta de los periodistas sobre el recibimiento al dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, respondió que "lo hubiese recibido, pero no solamente a él. Hubiese recibido a cualquier dirigente nacional que quiera dar una charla. Sobre todo para tener elementos para el discernimiento. La universidad debería ser más amplia en sus convocatorias".

Además, Nasisi abrevó en el eslogan del "no la ve". "Desde la universidad no están viendo los cambios que se están produciendo. Ellos están viendo una película diferente. Creo que hay que empezar a mirar cómo se va a reconfigurar esto. Milei fue votado con el 56% de los votos. Ese 56% no apareció de un lugar y la universidad estuvo ajena. Dentro de la universidad lo votaron a Milei en un porcentaje igual o mayor. Si no vemos cómo se mueve la estructura universitaria, vamos a cometer errores", explicó.

Finalmente, afirmó que "nosotros queremos armar una tercera opción -con Velasco- con un proyecto de universidad, que le permita a los universitarios pensar que hay una línea de tiempo hacia el futuro. Queremos ofrecer una alternativa con contenido. Más de centro, pero sin tibiezas. No me voy a subir a los libertarios ni a la izquierda. Me siento en una andarivel del centro, pero sin tibiezas".