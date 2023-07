Orrego se excluyó de participar en la paritaria, ¿y en el presupuesto?

Para el gobernador electo, si bien se escuchó una apertura de Uñac a que esté un representante en la mesa de negociaciones que será este viernes la primera reunión con los docentes y el resto de la administración pública, no corresponde ir. "Somos muy respetuosos de quienes gobiernan, nosotros no cogobernamos, decimos que no podemos estar por encima de la Constitución ni las leyes. Un gobernador dura 4 años en su mandato y hay que ser respetuosos de la Constitución, por supuesto sí se tienen que abrir puentes de diálogo, pero siempre de manera respetuosa, sabiendo que el que gobierna es él y nosotros vamos a esperar nuestro momento que es a partir del 10 de diciembre", declaró Orrego en diálogo con Canal 13 San Juan.