Orrego a los sanjuaninos: "Más allá de la crisis actual, vamos a salir adelante"

-"Es importante destacar que encontramos 100 edificios en estado crítico que no les permitía comenzar las clases".

-En esta primera etapa, estamos haciendo los estudios para la incorporación de colectivos eléctricos, apuntando a disminuir el impacto ambiental que genera el transporte y a reducir los costos de mantenimiento.

-"Vamos a generar el programa “Marca Ciudades”, para trabajar con los municipios, con el objetivo de poner en valor y potenciar los 25 atractivos específicos, que tiene cada Departamento y de esa forma aumentar la oferta y calidad de nuestra capacidad turística".

-"Estamos trabajando, en hacer más ágil la respuesta del Estado para los trámites que requiere el sector minero. Un Estado que impulse las inversiones que generan desarrollo genuino.Un Estado que sea eficiente en el control de los procedimientos del proceso productivo y del impacto ambiental".

-"Tomamos la decisión de reactivar, con fondos propios, un 40% de esas obras, que impactan en 14 Municipios. Con esta decisión, hemos logrado reactivar 43 obras que tiene avances físicos superiores al 65%. En los próximos meses, a medida que mejoren las condiciones, daremos continuidad a las demás obras".

-Sin dudas, el desafío más importante que afrontamos como gobierno, es reducir la dependencia de los fondos provenientes de la coparticipación federal, haciendo crecer la economía de la provincia"

-"Iniciamos nuestra gestión llevando adelante un reordenamiento del Estado, e implementando medidas de austeridad, que son imprescindibles para cumplir con nuestra visión de un Estado eficiente, ágil, al servicio de los sanjuaninos"

-"La situación actual nos exige mirar más allá de nuestras

Con una cuadra de caminata y un mensaje esperanzador, Orrego llegó a ofrecer su discurso anual

De impecables traje y corbata azules y camisa blanca, con una carpeta naranja bajo el brazo, a las 10:07, Marcelo Orrego inició la caminata para recorrer la cuadra de vereda vallada hacia la puerta de la Legislatura Provincial. Con una sonrisa y saludando a quienes esperaban del otro lado, el Gobernador llegó para ofrecer el primer discurso anual de su gestión en la Cámara de Diputados. "Vamos para adelante, San Juan. Todos podemos juntos", expresó antes de su ingreso.

Durante un breve encuentro con la presa, el Gobernador expresó resaltó que, "la responsabilidad, el compromiso de poder servir a los sanjuaninos tiene que ver fundamentalmente en conocer que estamos en la crisis económica más grande que ha tenido la historia argentina, pero sabiendo que con disciplina y sabiendo que los sanjuaninos somos resilientes, cada vez que nos toca momento difícil nos volvemos a levantar, yo estoy convencido y soy optimista de que trabajando juntos, con consenso, con diálogo, tenemos que avanzar".

Con respecto a la reunión que se realizará mañana a nivel nacional, Orrego expresó que "tenemos la oportunidad entre más de 10 gobernadores de acercarnos y poder participar de este diálogo con el Gobierno central, en este caso con figuras importantes como el Ministro del Interior de la Nación, acá va a estar el Jefe de Gabinete también, en la lucha de equipo técnico, y vamos a tener esa enorme oportunidad de poder escucharnos, creo que eso en estos tiempos es fundamental. Poder trasladarles los problemas que tienen cada una de las provincias, en lo particular yo me voy a ocupar de la mía, que lo vengo haciendo, como ustedes saben, en muchas gestiones y de manera reiterada con cada una de las carteras que tiene el Estado Nacional. Esperemos, por el bien de los argentinos, que podamos tomar decisiones donde haya consenso, donde haya acuerdos, donde podamos generar esas leyes que son instrumentos, herramientas tan importantes para el Poder Ejecutivo Nacional, pero además también para las provincias. Sobre todo para San Juan, en la que el 85%, 86%, son fondos de origen nacional. Somos una provincia nación dependiente, por lo tanto nuestra relación con Nación no sólo es deseable, sino además también es oportuna".

Para finalizar, se refirió a la presencia de oficialista y opositores en la Legislatura y sostuvo que, "el único compromiso que tengo es con los sanjuaninos y no tengo otro compromiso. Como corresponde en estos tiempos difíciles, a mí me parece que tenemos dos formas de encarar un problema, si estamos juntos lo hacemos, lo creamos y avanzamos, si estamos separados no se puede lograr. Espero que hayan pasado todos los sanjuaninos una hermosa Pascua y en familia, que Dios los bendiga. Vamos para adelante, San Juan. Todos podemos juntos".

Sergio Uñac: "Voy a traccionar siempre a favor de San Juan.

Ya como senador, el exgobernador también acompañó a Marcelo Orrego en su discurso anual. "Yo voy a traccionar siempre a favor de la provincia de San Juan. Con Marcelo tengo una muy buena relación. Vuelvo a repetir, si estamos en proyectos políticos distintos es porque diferencias tenemos. Pero saldadas esas diferencias, hacemos hincapié en las coincidencias", apuntó.

José Luis Gioja: la importancia de la democracia y la situación del partido justicialista

El exgobernador de San Juan, presente en el discurso anual de Marcelo Orrego. "Recibí la invitación del vicegobernador (Fabián Martín), y quiera Dios que siempre haya democracia y que siempre haya esta pruralidad, y defendamos la libertad para sentirnos libres en serio y no para pasarla mal", expresó.

Sobre el presente del PJ, señaló que "Hacemos autocrítica de lo que pasó y lo que hicimos. Indudablemente hay cosas que a nuestro pueblo no le gustó, por eso pasó lo que pasó_; son palabras mayores decir que me voy a hacer cargo de la presidencia".

El improvisado "bunker" justicialista, a una cuadra de la Legislatura

En un café ubicado sobre calle Laprida, a metros de Calle Las Heras y muy cerca de la Legislatura, comenzaron a concentrar legisladores nacionales y provinciales del justicialismo, en una especie de bunker improvisado minutos antes del inicio de sesiones del periodo ordinario, que coincide con el primer discurso de Marcelo Orrego como gobernador de San Juan.

Entre los legisladores se encontraban Fabiola Aubone y Jorge Chica, diputados nacionales; Luis Rueda, diputado provincial; y quien llamo la atencion, Sergio Uñac, senador de San Juan, acompañados por Jorge Espejo, intendente de Iglesia.

La presencia de Uñac no pasó desapercibida por los medios presentes que de inmediato acudieron a su encontró para obtener algunas palabras, sobre todo teniendo en cuenta que es el primera vez luego de 8 años que el inicio de sesiones no está en sus manos.

De manera gradual van ingresando al recinto distintos funcionarios mientras se aguarda la llegada de Orrego.

El detalle a color es que José Luis Gioja también llegó hasta la Legislatura, pero lo hizo en soledad y sin pasar por el "bunker".

Circulación normal y una Legislatura vallada

A diferencia de años anteriores, el primer día hábil de abril amaneció sin cortes ni interrupciones. Sucede que mientras años anteriores en la previa de la apertura de sesiones se interrumpía la circulación en la zona de la Legislatura, este año no sucedió.

Mientras funciones, legisladores y afines aguardan por la llegada de Marcelo Orrego, la postal de militancia, banderas, bombos, pancartas y gente no se repitió este año.