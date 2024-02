Orrego sobre la paritaria docente: "Vamos a hacer todo el esfuerzo posible pero debe ser esfuerzo compartido"

"El tema de la paritaria, se va a hacer el máximo de los esfuerzos. El esfuerzo tiene que ser compartido. Siempre un gobernador debe cumplir con la palabra empeñada. Entonces, uno no puede decir una cosa y después que no tenga los recursos para cumplir", dijo Marcelo Orrego este jueves en rueda de prensa, en la antesala del inicio de la negociación salarial con los docentes que se prevé para este viernes.

"Vamos a hacer todo el esfuerzo porque así es lo que creemos. No estamos acá para especular una cosa u otra. Estamos acá para saber que lo que damos, a la palabra, tenemos que después cumplir. Que eso es lo que pretendemos todos. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer todo en conjunto, porque siempre hay que decir las cosas como son. Yo a los sanjuaninos tengo que hablarles con la verdad en la mano y decirles, 'esto podemos, esto no podemos, esto hay que esperar'. Como lo he hecho toda mi vida. Pero siempre sabiendo que la balanza va a estar inclinada para encontrar un acuerdo mejor. Porque yo tengo que tratar de administrar bien lo que es de todos. Y para poder llegar a todos los aspectos y en todos los sentidos y en todos los campos que tiene que generar un gobierno, tengo que hacerlo siempre mostrando, por supuesto, la realidad de las cosas", ahondó.

También destacó el mandatario que "mi meta está en trabajar muchísimo en la educación, la salud y la seguridad, que son claves. Entonces, teniendo la base, teniendo también bien claro dónde queremos ir y administrando las prioridades, cómo vamos a poder salir de esta situación donde están todas las provincias argentinas. San Juan también está dentro de esas provincias que precisamos que a un gobierno le vaya bien".

Y agregó: "Siempre va a ser el gobernador el esfuerzo máximo para poder llegar a estar lo mejor posible en relación de lo que va a ser toda la Argentina. Sin especular un segundo, el presidente eliminó el tema de lo que es el incentivo docente y conectividad, ese ítem. O sea que ya no es parte, ya no contamos con eso. Y yo no especulé un minuto, lo salí a cubrir porque sé de la necesidad".

Sobre cómo analiza la situación socio-económica del país, el gobernador expresó que "es un momento difícil para cada una de las provincias, es un momento de actividad intensa en las decisiones de los gobernadores".

Sobre el precio del boleto de colectivo

"El peor de todos los impuestos que tiene cualquier asalariado, cualquier trabajador, cualquier persona, es la inflación. Entonces, entre todos, veremos cómo hacemos. Lo mismo sucede con el tema del transporte, la tarifa estaba retrasada y nosotros tuvimos que sincerarla, y todavía por ahí que sincerarla aún más, porque en definitiva el Gobierno puede hacer el máximo de todos los esfuerzos y lo va a seguir haciendo, no le quepa ninguna duda, pero tenemos que entender que somos parte de un todo, no somos, digamos, una isla en medio de la nada", analizó el gobernador.

Agregó que "es un tema difícil la situación de la Argentina, que más que de ahora es desde hace mucho tiempo atrás, y tenemos que ayudar a un equilibrio fiscal. El presidente está haciendo absolutamente todo tipo de acciones para apoyar ese equilibrio fiscal. Creo que los gobernadores estamos en el mismo camino. Yo desde el día uno he generado medidas de austeridad".

Destacó sobre la austeridad que "Siempre lo he dicho, el gran problema que tiene San Juan no es desde lo económico, sino desde el punto de vista financiero. Si no se tomaban medidas a corto plazo, evidentemente los sanjuaninos íbamos por un camino equivocado. Entonces, me tocó reducir más del 30% de los cargos, se terminaron cualquier tipo de privilegios. Trabajamos para que cada día pongamos en valor todas las áreas del Estado y tener un Estado eficiente. También tomamos medidas poco simpáticas, tuvimos que sacar de la administración más de 5.000 personas, pero el Estado tiene que ser un Estado que resuelva los problemas de la gente y para eso necesitamos un Estado eficiente".

Afirmó que "yo soy un fiel defensor de la obra pública, porque para nosotros la obra pública tiene que ver con generar conectividad, con que llegue una ambulancia a un lugar, generar una nueva escuela, que tengamos la posibilidad de generar otros centros de salud. Y así de manera sistemática, aportando en todas las áreas, pero sobre todo en las más sensibles".

El gobernador dijo que los gobernadores de Juntos por el Cambio siempre tienen la voluntad de reunirse y que el criterio "está siempre en poder trabajar unidos", para "poder salir de ese letargo". Concluyó: "la economía se ha paralizado un poco y eso ha generado una recesión, buscamos tener la posibilidad de que se reactive en los próximos meses".