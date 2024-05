Orrego habló sobre la situación de la Salud Privada: "Somos parte de todo lo que está pasando en Argentina"

"Somos parte de todo un tema que pasa en la Argentina y pasa lo mismo con la Universidad y yo soy un defensor de la Universidad Pública, soy producto de ella. Hay indicadores que demuestran que es cierto que ha bajado la inflación pero no hay mucha actividad económica. Dios quiera que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a los argentinos", expresó el primer mandatario provincial.

En este sentido, el Gobernador también hizo referencia al enorme esfuerzo de parte de su gestión para solventar gastos que antes se cubrían con fondos de Nación, sobre todo en relación a los docentes.

"El FONID no está más, no existe más. En esta última oportunidad fueron mil cien millones que pusimos, nosotros no le podemos fallar a los docentes, queremos que estén cada vez mejor aunque nunca es suficiente, tenemos que seguir con esta paritaria para que todos estemos cada vez un poco mejor", cerró Orrego.

Luego de la rueda de prensa, el gobernador recorrió algunos del los stands de la Feria que estará abierta hasta el 12 de mayo y pudo dialogar con los artesanos.