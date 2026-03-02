lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

Organismos de DDHH presionan para que la Justicia flexibilice las restricciones impuestas a Cristina Kirchner

Se realizará este martes una conferencia de prensa en Diputados con la presencia de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades.

Por Agencia NA
image

Organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 11.30 en la Cámara de Diputados para exigirle a la Justicia el relajamiento de las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.

Lee además
del veto de cristina a la apuesta de milei: la sinuosa historia de la ley de glaciares que condiciona a san juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner, en un acto político.
Mirando al futuro

Miguel Ángel Pichetto, tras reunirse con Cristina Kirchner: "El peronismo tiene que perdonarse"

Según apuntan, a los represores militares condenados por crímenes de lesa humanidad que también tienen el beneficio de la prisión domiciliaria no se los sometió a tantas restricciones como a la ex mandataria.

A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron en un comunicado conjunto organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

En la conferencia de prensa, citada para este martes a las 11.30 en el anexa A de la Cámara baja, participarán personalidades de los Derechos Humanos como Estela De Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, entre otros.

A través de sus representantes letrados, Cristina Kirchner intentó flexibilizar el régimen de detención, pero la Justicia hasta ahora no dio lugar al pedido y mantiene las estrictas normas fijadas el año pasado para su confinamiento en el departamento de la calle San José 1111, en Constitución.

Entre otras solicitudes, la defensa había requerido la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la quita de límites a cantidad y duración de visitas, y la eliminación del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside.

El Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado que las visitas se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Estas imposiciones hicieron que disminuyera la actividad política de la ex presidenta, quien además redujo al mínimo sus pronunciamientos y expresiones a través del uso de redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

El embajador de Israel sobre Irán: "Por ahora no vemos una amenaza directa en la Argentina"

El "cinematográfico" video que publicó Bullrich para celebrar la llegada de Nahuel Gallo

Murieron 48 presos en cárceles del Servicio Penitenciario durante 2025

La Cámara de Diputados de la Nación abrió el registro de retiros voluntarios

El Gobierno se desligó del conflicto docente: "Es competencia de las provincias"

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio

La esposa de Nahuel Gallo sobre las negociaciones de la AFA: "Es absurdo que se haya esperado 448 días"

Caso Gallo: el Gobierno no descarta ir contra la AFA por "traición a la patria" por sus vínculos con Venezuela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales