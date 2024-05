Obra pública: Munisaga agradeció a Orrego por las gestiones ante Gobierno nacional para la reactivación

35d1e8fc-1804-4e11-a654-df3f9259b3ca.jfif

El jefe comunal peronista celebró el acuerdo que beneficia a los vecinos del departamento con la finalización de varias obras de tendido cloacal que la administración pasada dejó inconclusas. "La reactivación de estas obras no solo supone un avance significativo en materia de infraestructura y servicios básicos, sino que también representa un paso importante hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos los vecinos", escribió el opositor.

En ese sentido, afirmó: "Está decisión es una muestra de la importancia del trabajo en conjunto priorizando siempre el bienestar de nuestra comunidad". Es un claro guiño del intendente para continuar labores junto al Gobierno provincial de Juntos por el Cambio.

Qué obras están en carpeta para reactivar en San Juan

"El tema de la deuda se lo planteamos, lógico, fue lo primero que empezamos, arrancamos el diálogo por ahí. ¿Qué nos plantean ellos? Es que nosotros veamos un plan de obras nueva, de la que ya tiene Nación, de 20, 30 obras, que dejamos 4 o 5 nada más. Con respecto a eso, una vez que nos pongamos de acuerdo, pagarían la deuda de esas 5 obras, que generalmente apuntan a las obras grandes, y con esa deuda, una vez cancelada, renegociar nuevamente la obra, el plan financiero y el plan de avance de obras", informó el ministro orreguista sobre los detalles del compromiso.

Perea dio cuenta de tres obras que entrarían en esta metodología, que están con un buen grado de avance y que quedaron en stand by. Se trata del Acueducto de Tulum, obras de Cloacas en Rawson que "son obras que no habría inconveniente". Además, el hospital de Calingasta, "que es una obra que está en un 37%, que nos parece muy importante también terminarlo". Por lo demás, no hay definiciones: "Y otras obras más que todavía no lo decidimos puntualmente, pero eso es lo que podríamos llegar a activar".