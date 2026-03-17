¿Nace un Foro de Intendentes peronistas?

La cumbre de intendentes peronistas que tuvo sede en Santa Lucía, encabezada por el senador Sergio Uñac y los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge "Coqui" Chica, no fue solo para compartir un asado y que cada uno de los caciques departamentales contara penurias y hasta exagerara el papel de indignados con el orreguismo. Fue una reunión necesaria para ir adquiriendo músculo, con un 2026 de armados y de estrategias antes de volver a probarse en las urnas. Por eso, no hubo solo cuchillo y tenedor para la cena sino también para las decisiones políticas. Según informaron las fuentes a Tiempo de San Juan, se decidió reflotar una idea que quedó en stand-by por las rencillas internas que tuvo el PJ luego de la derrota del 2023: lanzar un Foro de Intendentes Peronistas.

Cena justicialista El reencuentro de la "liga de intendentes peronistas": el insólito lugar elegido, una ausencia y el tema transversal de la reunión

Luego de que la Corte Suprema bajara la candidatura de Sergio Uñac a la gobernación en el 2023, se decidió -con aval judicial made in San Juan- que las elecciones a intendentes, diputados y concejales no se corrieran. Hubo viento a favor y el peronismo consiguió imponerse en 13 departamentos con dirigentes propios (en otros dos lo hicieron los bloquistas, que ahora están con Cambia San Juan). Un resultado que ahora será revalorizado políticamente con el nacimiento del Foro de Intendentes, una suerte de liga peronista territorial. Está claro: no son lo mismo acciones aisladas en política que fijar posición abroquelados.

La idea de armar este foro nació apenas el peronismo perdió el comando de calle Paula. Pero no hubo ánimo tras la derrota y como sucede después de cualquier caída, durante algún tiempo los dirigentes decidieron contarse las costillas, culpar a los "traidores" y redefinir fidelidades. Fue así que hubo hasta un grupo de WhatsApp en el que estaban todos los intendentes, menos la chimbera Daniela Rodríguez, quien era por ese entonces portadora del "de Gramajo", apellido de Fabián, quien cruzó el charco para acompañar a José Luis Gioja como candidato a vicegobernador.

"Todo pasa"; la frase grabada en el anillo del habilidoso presidente de la AFA, Julio Grondona; aplica para definir estos dos años de reorganización partidaria. Con recelos, trapitos al sol, amores y odios, el peronismo se volvió a unir en el 2025 y logró ganar las elecciones a diputado nacional en las urnas sanjuaninas. Un triunfo ajustadísimo pero en un escenario nacional seco. Una palmada en la espalda y una oportunidad para reflotar la unidad de los intendentes. Valen más 13 voluntades que posteos de redes individuales.

La polarización con el gobierno nacional sería el Norte para este 2026. Mal no les fue el año pasado con la elección del "enemigo político" libertario. No hay que apurarse para confrontar con el orreguismo, repiten como un mantra, aunque en cena hubo quejas de todo tipo - que van desde el pavimento al funcionamiento de salitas de la salud pública en las localidades de departamentos alejados-.

El asadito santaluceño con 12 de los 13 intendentes (el rawsino Carlos Munisaga estuvo en Paren las Rotativas) reunió dirigentes y parió una liga. Unidad hasta que duela.