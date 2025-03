Munisaga, en modo electoral: caminata con Gramajo, acto con Gioja y distancia con Uñac

image.png Munisaga y Gramajo. Fuente: redes sociales.

Usualmente, es Gramajo el principal interesado en mostrar la cercanía con el rawsino. Ahora, Munisaga eligió compartir el momento con un mensaje que destacó el accionar del exintendente: "Recibimos con mucho gusto a Fabián Gramajo, quien visitó nuestro departamento, acercándose a los vecinos y compartiendo una importante actividad de salud en nuestra plaza departamental. Su paso al frente del municipio hermano de Chimbas nos permite intercambiar ideas para mejorar el bienestar de nuestros vecinos y fortalecer el compromiso con nuestra gente".

La actividad había trascendido en los círculos políticos de San Juan, pero no había tomado notoriedad pública hasta la aparición del video y las fotos en redes sociales. Naturalmente, hubo una interpretación inmediata: Munisaga no sólo hizo valer el acercamiento que encaró Gramajo, sino lanzó un mensaje connotativo al interior del peronismo sobre la afinidad con un eventual candidato a diputado nacional. "La imagen habla por sí sola", dijeron desde el entorno del intendente. La reformulación del "quién quiera oír, qué oiga".

image.png

Después, ya de noche, Munisaga acudió a la conmemoración de la difunta referente justicialista Rosalía Garro, más conocida como la Negra. Compañeros y familiares de la dirigente histórica, participaron del acto recordatorio en la Unidad Básica que lleva su nombre, ubicada en la Villa Hipódromo. El tres veces gobernador participó del evento partidario y contó anécdotas de la amistad que lo unió a la Negra. Gioja compartió la mesa con el intendente de Rawson. Los dos tienen buena sintonía desde el 2023. Munisaga supo incorporar al giojismo a las decisiones en el Concejo Deliberante y en la Junta. A nivel departamental, hay una sociedad de gobernabilidad entre el jefe comunal y Gioja, que probablemente sea el candidato del peronismo en las elecciones legislativas de octubre.

image.png

¿Y con el senador Sergio Uñac? Ciertamente, el parlamentario no participa de la vida cotidiana del Partido Justicialista sanjuanino. Antes de dejar al presidencia partidaria, expresó por lo bajo su apoyo al exintendente de San Martín, Cristian Andino, para las elecciones. Por eso, las fotos de Munisaga con Gioja y Gramajo pueden interpretarse como un respaldo a esos dos sectores, aunque no expresamente en detrimento de Andino y Uñac. El senador no volvió a manifestarse al respecto de Andino, que necesita de la estructura de los intendentes uñaquistas para participar de los comicios internos y generales. Además, es un secreto a voces que Uñac y Munisaga no tienen el nivel de comunicación de otrora.