Mujeres al poder: intendentas y diputadas ganan terreno en San Juan

¿Qué piensan las nuevas intendentas sobre sus conquistas?

suana laciar.jpg Susana Laciar.

Laciar aseguró, en diálogo con Tiempo de San Juan, que "es para mí un honor y un orgullo quedar en la historia como la primera mujer intendente electa de la Capital de San Juan. Debo reconocer que aún cuando los cargos electivos que ocupe no fueron por ley de cupo ya que fui diputada provincial y nacional ocupando el primer cargo en la lista, sí reconozco que es muy importante que, a través de su implementación, ha generado mayor expectativa de participación en las mujeres y, por ende, mayor compromiso y responsabilidad". Agregó que "creo que el mayor desafío es que la historia, además de decir que fui la primera mujer intendente, diga también que fue una gestión que hizo un buen gobierno, haciendo las cosas que corresponden".

analia becerra.jpg Analía Becerra.

Por su parte, Becerra valoró que "estoy orgullosa de haber sido elegida por los sanmartinianos y sanmartinianas para continuar con el modelo de gestión de nuestro equipo que lidera el intendente Cristian Andino. Como mujer tengo una doble responsabilidad ya que nuestro deber también tiene que ver con una deuda histórica. Agradezco a Cristian Andino por haber confiando en mí para esta tarea y a los vecinos y vecinas que creen en un futuro mejor".

daniela rodriguez.jpg Daniela Rodríguez.

En el caso de Rodríguez, expresó que "primero agradecer al intendente Fabián Gramajo por haber realizado una excelente gestión que es lo que permitió darle continuidad al proyecto Chimbas Te Quiero. Por primera vez la ciudad de Chimbas tendrá una intendente, lugar que me enorgullece por la gran labor que hacen las mujeres a diario y que, a lo largo de la historia, siempre ellas estuvieron luchando por conseguir los derechos necesarios. Digo no solamente los propios sino que siempre lucharon por los derechos de quienes estaban en desigualdad. También mujeres que dejaron la vida en sus luchas, mujeres que creen ser invisibles pero que yo las veo con su brillo propio, porque las mujeres damos vida y educamos a futuros hombres y mujeres de bien. En nombre de todas ellas es que me siento sumamente orgullosa".

romina-rosas.jpg Romina Rosas.

La reelecta Rosas comentó que "me siento agradecida con los cauceteros por su madurez política. Soy la primera mujer intendente y obviamente la primera reelecta en la historia del departamento. No obstante esto, creo que queda mucho por trabajar en materia de participación y género. Somos nosotras las principales artífices de estas transformaciones. Tenemos la responsabilidad como actuales funcionarias de marcar el camino a quienes vean en la política, ese lugar donde las mujeres puedan en plenitud desarrollar sus capacidades. Celebro que hoy seamos cuatro las electas". Y agregó "lo que las mujeres aportamos a la política tiene que ver con esa garra, con esa energía, fuerza y el suficiente amor con el que estamos destinadas a ser madres. Todo eso pone a las mujeres en condiciones de poder desempeñar roles importantísimos en la política y la transformación de la realidad".

Más diputadas

En el caso de las legisladoras, ganan una banca respecto de la actual gestión: de 7 que son actualmente entre 36 miembros, pasarán a ser 8 desde diciembre. Si bien solo una de las nuevas ingresará como departamental, es decir que entraron 18 hombres y ella, en el caso de las proporcionales lograron acceder a los cargos. Esto se explica por el nuevo Código Electoral Provincial que exige paridad de género en la confección de las "listas sábana". De las 8 que jurarán en diciembre hay tres que fueron reelectas: del PJ, la giojista Graciela Seva, la ibarrista María Fernanda Paredes, y la opositora Marcela Quiroga, todas proporcionales.

graciela seva propor giojista.jpg Graciela Seva.

fernanda paredes proporcional.jpg Fernanda Paredes.

marcela quiroga proporcional orrego.jpg Marcela Quiroga.

También entrará la pocitana Stella Caparrós. Esta contadora que es subsecretaria de Asistencia Social en el Ministerio de Desarrollo Humano, será la única mujer departamental en el recinto.

stella caparros pocito.jpg Stella Caparrós.

Por el PJ entran dirigentes de alto perfil, como son la albardonera Cristina López, que ocupó el primer lugar en la lista uñaquista y actualmente es senadora nacional y ahora vuelve a la Cámara local. Otra cara conocida es Marisa López, la ministra de Hacienda provincial que se cambia el traje ejecutivo por legislativo.

cristina lopez proporcional.jpg Cristina López.

marisa lopez proporcional.jpg Marisa López.

Por la oposición, obtuvieron bancas además de Quiroga, la rivadaviense María Rita Lascano que es ahora alfil de Fabián Martín, como coordinadora de Gabinete de la municipalidad.

maria lascano proporcional orrego.jpg María Lascano.

También ganó la radical Alejandra Leonardo, pero el de ella es un caso especial porque es probable que no asuma, ya que también es suplente de Laciar para terminar los dos años que a esta última le quedan como diputada nacional. Si Leonardo no asume, le dejaría el lugar a Marcela Montaña, que es de confianza de los hermanos Orrego en la Intendencia: fue secretaria de Marcelo y ahora es de Juan José.

alejandra leonardo.jpg Alejandra Leonardo.