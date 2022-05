Monseñor Lozano pidió a los políticos que actúen con "sabiduría y paciencia"

Tras dos años de no realizarse por la pandemia, este miércoles se retomaron los festejo patrios en San Juan y en la Iglesia Catedral , Sergio Uñac y sus funcionarios así como otros referentes políticos fueron recibidos por Monseñor Jorge Lozano en la Catedral de San Juan para el tradicional Tedéum. En una corta homilía, el obispo pidió a la clase política "sabiduría y paciencia" y destacó la "experiencia de la libertad".

WhatsApp Image 2022-05-25 at 11.26.29 AM (2).jpeg

Lozano expresó en sus palabras frente a los políticos que: "Echar semilla en tierra no es echar como quien tira algo sino que requiere de quien realiza la tarea que tenga sabiduría, conocimiento, que tiene que ver con saber cuál es el momento adecuado, el tipo de tierra, cómo prepararla. Y esta semilla va creciendo sin que el que la ha sembrado sepa cómo. Hay como una especie de vida oculta que va germinando sin que el que siembra sepa cómo. Sin embargo hay como una especie de actitud sabia que requiere tiempo y paciencia. Paciencia para que la ansiedad no le malogre la siembra, no le haga esperar los frutos en un momento inadecuado. Estas dos características, sabiduría y paciencia son centrales en la actividad pública, en la vida de cualquier persona pero más en los que tienen alguna responsabilidad".

También analizó el Obispo que "hoy celebramos los acontecimientos de la Revolución de Mayo, aquellos hombres y mujeres tuvieron sabiduría y paciencia, pudieron auscultar lo que ocurría en el corazón de los ciudadanos y ciudadanas. Y esperaron el momento oportuno para dar el paso, para hacer concreto ese sueño libertad que había ido creciendo en los corazones".

Agregó que "Jesús decía que cuando llega el momento es el tiempo de la cosecha. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para regar y un tiempo para cosechar. Cuando venía para acá veía hermanos y hermanas vendiendo pan casero, decía que para tener esto tan sabroso es necesario que se conjuguen varios elementos: el trigo, el agua, la madera y no forman el pan sin el trabajo. Todos los elementos son necesarios y en el momento adecuado. También es lo que acontece en la vida social. En la sociedad hay lugar para todos. Para la harina, el agua, el fuego, y la sabiduría está en darle espacio adecuado a todos para poder tener algo sabroso que nos ayude a disfrutar el sabor de la vida. Le damos a Dios gracias por esta experiencia del sabor de la libertad, que reclama de todos los elementos para poder ser un pan tierno que nos alimente a todos".

Finalmente, pidió que "unamos nuestra oración para que también nosotros sepamos auscultar en el corazón de ciudadanos y ciudadanas estas ansias de libertad, de un mundo en paz. Recemos especialmente por Ucrania y por todos los lugares donde hay escenarios de guerra y violencia para que podamos vivir en fraternidad".

Festejos patrios desde temprano

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100044423889759%2Fposts%2F559800478844077%2F%3Fd%3Dn&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKxnISww5gNt2TRWZAMdYy54VH9cqlE5MLdrb8fLNeZCagtQLMpUpWqBZCocm7srdBmPS78ZBmciwBHNU6GZB9fZCmEUHg2bXqlgokL7G08D5oePZBa6VxM7boKFKRYr8MZBhs1VIz34bx3auq3UMlgP2xlZAA0ZBv2QZDZD ¡Ya comenzamos a palpitar este hermoso día Patrio! Publicado por Sergio Uñac en Miércoles, 25 de mayo de 2022

"¡Ya comenzamos a palpitar este hermoso día Patrio!" posteó el gobernador en sus redes sociales sobre las actividades que comenzaron este martes por la noche con la Función de Gala en el Teatro del Bicentenario, a sala llena.

Este miércoles, el intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, con la participación de la Banda de Música de la Policía de San Juan, izó la bandera en la Plaza 25 de Mayo. A las 9:00 se pasó revista y saludo por parte del Gobernador a los efectivos formados de la Guardia de Infantería de Casa de Gobierno en la Ceremonia del “Relevo de la Guardia de Honor de la Bandera Ciudadana”, lo que tuvo lugar en la Plaza Seca del Centro Cívico.

WhatsApp Image 2022-05-25 at 11.26.30 AM (2).jpeg

También se dio el toque de Diana por parte de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 22, con motivo del “Día de la Patria” frente a las autoridades provinciales y se presentaron saludos de rigor, en el Salón “Cruce de los Andes” del Centro Cívico.

En Mendoza y Rivadavia, Uñac recibió la presentación del Jefe de Tropas al señor Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronel Martín Mendoza de los efectivos formados.