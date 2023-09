Mirna Moral, fuerte contra las federaciones empresarias del comercio por el bono

"En época de vacas flacas como en época de vacas gordas, los sectores empresariales no quieren pagar extras, siempre hay excusas", indicó Moral. La sindicalista informó que están esperando que la Federación Argentina de Empleados de Comercio indique los pasos a seguir en caso de que no se efectivice el pago del bono de $60.000. "Es un Decreto, tiene que ser cumplido. Hay empresarios que creen que si pagan, le pagan la campaña a Sergio Massa , pero los empleados no llegan a fin de mes, los 20 ya se quedan sin plata", agregó.

Sobre el plus, Iramain aseguró que "varios comerciantes no están en condiciones de abonar el bono. En agosto hubo una gran caída de ventas, los números del Día del Niño no fueron los mejores y muchos costos tuvieron un aumento bastante considerable”. Borgogno dijo que no se ha definido nada aún, que "todavía se está analizando".

Moral no descartó medidas de acción directa, siempre y cuando sean respaldas por Federación. De igual modo, remarcó que confían en el diálogo y en el poder de las audiencias que mantienen con empresarios del sector. La gremialista tomó el guante e informó que aún esperan que algunos trabajadores del sector cobren el aguinaldo, que prometieron abono en cuotas pero hasta el momento no han cumplido.

Los empresarios del sector comercial aseguran que la caída de las ventas los ha afectado seriamente. Según los relevamientos del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, a lo largo del año el balance fue en rojo. Las estadísticas difundidas mes a mes arrojan que en enero el descenso de ventas fue del 14,5%, en febrero del 8,5%, en marzo del 3%, en abril del 22%, en mayo del 6%, en junio del 2,5% y en julio del 4,5%.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece una "asignación no remunerativa para los trabajadores y las trabajadoras que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado, regulados por las Leyes Números 20.744 (1976) y sus modificatorias, 22.250, 26.727 y su modificatoria y otros estatutos profesionales especiales". Ese monto, tal como se informó, ascenderá a la suma de $60.000, que será abonada por los sujetos empleadores en dos cuotas de $30.000 con los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre de 2023.