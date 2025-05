Milei quiere que 32 senadores firmen su compromiso con votar la ley de Ficha Limpia

En caso de ser aprobado, la ley dejaría sin posibilidad de competir en elecciones nacionales a quienes tengan condena confirmada por corrupción, como es el caso de la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner.

“Nosotros ponemos nuestros seis senadores de LLA, pero no está seguro hasta ahora que los otros 32 de los sectores no kirchneristas vayan a hacer lo mismo, por eso vamos a mandar una nota para que la firmen todos y se comprometan a que van a estar el miércoles”, reveló una fuente oficial que estuvo trabajando en la negociación de la medida.

En ese sentido, desde el Bloque de La Libertad Avanza emitieron un comunicado sobre la discusión en el recinto: “Reafirmamos nuestro compromiso con dos pilares fundamentales de la nueva Argentina: que el ajuste lo pague la casta, y que el que las hace, las paga”.

“Este miércoles tenemos la oportunidad histórica de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad: aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la justicia no van a tener más impunidad. Por eso ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción de Diputados”, explicaron en un escrito.

Y añadieron: “Por otro lado, seguir reafirmando nuestro compromiso con la sociedad congelando las dietas de los senadores, no cobrando el aumento correspondiente a la actualización de los haberes. Si bien la inflación sigue bajando, los argentinos siguen haciendo sacrificios. Nosotros debemos ponernos al frente de ese sacrificio. Desde nuestro espacio votaremos a favor de ambos proyectos y esperamos que el resto de las fuerzas políticas comprometidas con la justicia, la libertad y la democracia nos acompañen”.

El Gobierno tomó la decisión de pasar a la ofensiva, luego de que trascendieran versiones de una supuesta falta de voluntad política para que se inicie el debate de la sesión citada para el miércoles a las 11 de la mañana.

“Todos dicen de manera informal y en declaraciones periodísticas que los votos están, pero no sabemos si es cierto o no. Los que no quieran firmar van a quedar expuestos”, agregó la misma fuente oficial.

En la Casa Rosada saben que están con los votos justos. Con los 34 senadores de Unión por la Patria abroquelados en contra del proyecto de Ficha Limpia -la mayoría afirma que busca la “proscripción” de Cristina Kirchner- los 38 restantes tienen que estar con asistencia perfecta para que la iniciativa no naufrague.

Entre los argumentos que se escucharon en el ámbito político, está una presunta intención de que la sanción de esa iniciativa pueda darle una “bandera de campaña” a Silvia Lospennato, la diputada nacional que impulsó la iniciativa y que ahora es candidata en contra de la lista de LLA que encabeza Manuel Adorni.

“Es cierto que están queriendo hacer un aprovechamiento electoral de Ficha Limpia, pero nosotros no queremos que se mezclen las cosas. El proyecto lo impulsó Javier Milei y su compromiso está fuera de discusión”, explicaron.

Hasta el mes pasado el principal interrogante sobre la viabilidad política del proyecto estaba en que los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, no habían manifestado su apoyo al proyecto. El gobernador de esa provincia patagónica, Claudio Vidal, reveló que instruyó a ambos para que la apoyen y, con ese dato, se dio por hecho que estaban los votos.

Sin embargo, hace dos semanas empezó a surgir las dudas sobre la posibilidad de que los senadores querían hacerle modificaciones a la medida que había tenido media sanción de Diputados. Esa posibilidad implicaría que tenga que volver a la Cámara de origen, con lo cual se extendería el tiempo de debate y favorecería su no aplicación.

Por eso, y más allá de que Ficha Limpia no incluyó como causal de impedimento para ser candidato delitos graves -desde violación a lavado de dinero y otros tipos penales- el consenso mayoritario apuntó a que se apruebe tal cual llegó al Senado y que, luego, se impulse una nueva iniciativa que amplíe las causales para impedir las postulaciones.