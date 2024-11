Milei le pidió a otro intendente sanjuanino que le devuelva plata no rendida: Nación le mandaba ultimátums a una dirección errónea

Apareció otro intendente de San Juan al que le llegaron intimaciones del Gobierno Nacional para que devuelva plata que no fue rendida oportunamente. Se trata de José Castro en Angaco , quien dijo que para evitar un juicio se ve obligado a pagar 20 millones de pesos de manera urgente, por un subsidio nacional que en la gestión anterior no se rindió como corresponde. En el caso opera un dato curioso: Nación le estuvo enviando ultimatums a un vecino angaquero en vez de al municipio porque tenía la dirección errónea. Es el segundo intendente sanjuanino que cuenta que fue intimado por Nación, después del de Calingasta , Sebastián Carbajal .

"En los últimos días nos fuimos notificados. Nos llamaron vía telefónica porque las cartas de documento que enviaban al municipio no llegaban al mismo desde hacía más de un año, con las que venían comunicándose o tratándose de comunicar con la Intendencia para reclamarle fondos que fueron enviados por el Ministerio del Interior a finales del año 2021 o a principios del 2022. Tenían una dirección de un vecino particular dentro de nuestro departamento", aseguró Castro en diálogo con Radio Sarmiento.

"Las comunicaciones oficiales iban a ese lugar, por lo tanto el municipio no tenía cómo enterarse, nosotros no teníamos cómo enterarnos. Y bueno, el Ministerio del Interior venía reclamando ya más de un año la devolución o la rendición", destacó el intendente.

Según explicó el angaquero, el reclamo de Nación es por un programa de financiamiento de compra de movilidades cuyo convenio se dio por caído en septiembre del año 2023. "Digo caído porque el Ministerio del Interior no tenía ninguna noticia del procedimiento que se había llevado adelante con esos fondos. Y hoy nos ha contado también que los fondos no fueron aplicados en uso en consecuencia de lo firmado en el convenio. De hecho, bueno, tenemos que acelerar la devolución de los mismos", agregó.

De acuerdo a la información oficial, en juego hay una suma un poco superior a los 20 millones de pesos. "En este caso, se está trabajando a diario con las autoridades nacionales al fin de determinar los procedimientos. Nosotros debemos buscar los fondos correspondientes ahora y también la autorización del Concejo Deliberante para poder aplicar fondos que tendríamos que aplicar al normal desenvolvimiento de las actividades diarias en nuestro departamento. Vamos a devolver estos fondos económicos para que el municipio no siga manchado a nivel nacional", evaluó Castro. Y acotó que deben devolver esa plata de forma inmediata.

El Ministerio del Interior venía reclamando la rendición de este subsidio desde antes de mayo del 2023. El Ministerio le reclamaba a la Municipalidad. Las opciones son la devolución de los fondos o enfrentar un juicio con sede en Capital Federal- "Nosotros necesitamos que el municipio de Angaco en Buenos Aires sea buena palabra para poder seguir gestionando", remarcó sobre la decisión.

¿Qué pasó con las movilidades que debían comprarse con este subsidio nacional? "El proyecto se presentó y fue aprobado para la compra de tres movilidades. No se compraron tres movilidades, se compró una. Bueno, ahí quedó alguna explicación o dejaron sentado en algún documento de que había habido inflación, que los precios no eran los mismos, pero bueno, la verdad que esto es lo que usted tiene que rendir cuando le prestan dinero que encima no debería devolver. Si le van a brindar y usted firma un convenio, las opciones son cumple el convenio o reformula el convenio. Pero no hace cualquier cosa con el dinero, en este caso compraron una movilidad, no compraron tres y tampoco se hicieron una ni tres y bueno, eso ha dado a que se caiga el convenio y que estemos hoy así", afirmó en alusión a la gestión anterior, de Carlos Maza Pezé.

"Solicitar dinero para no rendirlo y para no gastarlo coherentemente, como dice el convenio, bueno, nos traen este tipo de problemas", sentenció Castro. "Solicitar dinero para no rendirlo y para no gastarlo coherentemente, como dice el convenio, bueno, nos traen este tipo de problemas", sentenció Castro.

Reclamos millonarios de Nación en Calingasta

Castro está en la misma situación que el calingastino Carbajal, quien comentó días atrás que acaba de enterarse de más presuntas deudas derivadas de la gestión de su antecesor, Jorge Castañeda. "Estoy llegando al despacho, y me encuentro con dos cartas documento que me han sido enviados ayer desde la Vicejefatura del Gabinete del Ministerio del Interior, puntualmente el subsecretario de Relaciones Municipales, con un convenio celebrado el 2 de abril del 2017, el cual no cumplió con la normativa del reembolso, por un monto total de 2.228.000 pesos. Otra carta documento que me la envían desde el Ministerio de Economía, del subsecretario de Obras y Servicios, el Ingeniero Alberto Caroli, en donde por el mismo motivo, por una falta de gestión, por una falta de rendimiento en tiempo y forma, en 15 días yo tengo que pagar aproximadamente la cifra de 20 millones de pesos".

Así, el jefe comunal calingastino se quejó de que "en 15 días hábiles tengo que desembolsar aproximadamente 23 millones de pesos. Yo no, el pueblo de Calingasta ¡Las obras que yo podría hacer son 23 millones de pesos!", dijo en Radio Sarmiento.

Y concluyó: "No hay manera de no pagarlo, ya por lo que me están asesorando acá los dos asesores legales que están presentes en este momento, no hay manera de no pagar estos 23 millones de pesos que me estoy, disculpen la expresión, desayunando en este momento". Los reclamos nacionales son uno por el programa Argentina Hace, justamente, que sustancia una de las nuevas denuncias que presentó Carbajal en la Justicia recientemente contra Castañeda.