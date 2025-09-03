Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

En un cierre de campaña bonaerense cargado de tensión y fuertes ataques verbales , el presidente Javier Milei encabezó el acto de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. El evento, celebrado en el Club Villa Ángela, en el barrio popular de Villa Trujui, estuvo marcado por un clima de hostilidad que derivó en algunos incidentes que dejaron algunos heridos.

La intendenta peronista Mariel Fernández había instado reiteradamente a los vecinos de Moreno que se oponen a las políticas del Gobierno Nacional a no acercarse al acto, afirmando que "Hoy no es el día". A pesar de esto, el oficialismo movilizó a miles de militantes libertarios al lugar.

El discurso de Milei se articuló en tres ejes principales: críticas contundentes al kirchnerismo, la defensa de su hermana Karina Milei frente a acusaciones de corrupción, y un llamado ferviente a la participación electoral.

Milei hizo su ingreso al escenario principal con su estilo habitual, abriéndose paso entre la militancia. Al iniciar, ironizó: "¿A ustedes les parece que tiene miedo la casta?". Acto seguido, agradeció a su hermana, Karina Milei, a quien se refirió como “el jefe”, atribuyéndole la “odisea” de haber logrado la construcción política del partido en todo el país y, particularmente, en la provincia de Buenos Aires.

Durante su mensaje, el Presidente salió en defensa de su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, calificando las acusaciones de corrupción en su contra como una “opereta”. En este contexto, Milei vinculó los ataques a su familia con la desesperación de sus oponentes, afirmando: "En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”. Agregó que: “Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad”.

Respecto a la contienda electoral del domingo, Milei aseguró que “Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico”, enfatizando que “cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”. El mandatario también instó a los fiscales a estar alerta: “Aquellos que fiscalicen, sepan que del otro lado van a intentar hacer todo para hacernos trampa. Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia”. Concluyó esta parte de su intervención con la aseveración: “Todos saben que algo anda mal en la provincia de Buenos Aires”.

El mandatario reiteró su llamado a la ciudadanía bonaerense a concurrir a las urnas, expresando: “Si ellos están empecinados en ganar en cualquier costo, no podemos quedarnos de brazos cruzados”. Subrayó la importancia del voto con un mensaje emotivo: “Este domingo anda a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos”. Además, lanzó una advertencia directa al kirchnerismo: “El kirchnerismo se está jugando sus últimas balas en estas elecciones. Nos están queriendo tomar de tontos y no les podemos dar el gusto”.

Milei renovó un clásico en sus mensajes a los bonaerenses: los furibundos ataques al gobernador Axel Kicillof, al que calificó como “un inútil esférico”, ya que “es inútil por donde lo miren”, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert. Luego lo calificó como “el ´soviético´” y lo acusó de intentar “desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar”. Según Milei, el objetivo era “que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más”.

En su arremetida contra el kirchnerismo, Milei afirmó que buscan “hacer creer a los bonaerenses que esta elección es irrelevante” para que “el valor del voto rentado aumente, porque el voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pago del kirchnerismo”. Insistió en la importancia de la participación ciudadana, advirtiendo: “Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”. También acusó al kirchnerismo de “utilizar el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie”, resultando en “bienes de peor calidad a mayores impuestos".

El presidente consideró que “a los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas”. Recordó los incidentes en Lomas de Zamora donde “nos tiraron piedras” y “quisieron amedrentar a estudiantes”, concluyendo que “Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”. Finalmente, sentenció que “la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros”, atribuyendo la escalada de actos violentos a que “están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”.