México se metió en la pelea entre Javier Milei y Gustavo Petro

Los mandatarios internacionales no están felices con las declaraciones y las formas de expresarse que tiene el presidente argentino, Javier Milei. Tras el cruce con Petro al tratarlo de “terrorista”, quien salió al cruce fue Manuel López Obrador, presidente de México , respondiéndole al presidente libertario, luego de señalarlo como “ignorante”.

En una entrevista al programa Oppenheimer Present, Milei había dicho sobre su par mexicano: “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”. Luego, justificó su reacción al afirmar que López Obrador lo llamó “facho conservador” previo al balotaje presidencial, tras las fuertes críticas que le había hecho el libertario al papa Francisco.

Ante esto, el presidente mexicano no tardó en responderle y lo hizo por medio de su cuenta de X. “Milei afirmó que son un `ignorante´ porque le llamé `facho conservador´. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser `comunista´ y `representante del Maligno en la tierra´, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, escribió el mandatario.

Y continuó su posteo: “Post data: abrazo a Gustavo Petro”, dejando en claro su apoyo al presidente colombiano que no viene teniendo una buena relación con Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lopezobrador_/status/1773383689617211576&partner=&hide_thread=false Milei afirmó que soy un “ignorante” porque le llamé “facho conservador”.



Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2024

A diferencia del caso de Petro, que dispuso la expulsión de Colombia de diplomáticos de la Argentina, y un comunicado de la Cancillería de ese país rechazó las “expresiones de forma denigrante” de Milei contra el mandatario de Colombia; López Obrador no anunció medidas contra los diplomáticos de la Argentina en México.