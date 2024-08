Mauricio Macri relanzó el PRO, descartó la fusión con Milei, y criticó el "entorno" presidencial

El ex presidente subió al escenario del Arena Studio con un tema de AC/DC que en su estribillo dice "Cause I'm back, yes, I'm back".

Tras la reunión que tuvo en Olivos con el presidente, el ímpetu de confrontación con el que se preparaba el acto no se moderó. “Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”, dijo en una crítica innominada a su hermana Karina y especialmente a Santiago Caputo.

Luego, en entrevistas posteriores, le puso nombres al "entorno".

"El presidente nos propuso una fusión, pero le dije que en el siglo XXI nadie se casa sin antes de convivir", dijo para rechazar la estrategia electoral del libertario. Esa fue una de las discusiones durante las horas que se vio con Milei en la Quinta.

“Quiero de corazón que a este gobierno le vaya bien, porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien, carajo. Por eso les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando al presidente en esta cruzada”, apuntó.

“El Presidente nos ha propuesto una fusión y por la relación de afecto y respeto mutuo, porque tengo esa relación con Javier, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad le dije una frase un poquito más fuerte”, dijo, entre sonrisas.

“Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, y eso es un condición necesaria pero no suficiente. Armar equipos es más que sumar gente valiosa, es clave en el ejercicio del poder. Los roles tienen que estar claros, tiene que haber coordinación”, advirtió el ex presidente, quien siempre consideró esa como una de sus virtudes.

“El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer, ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo”, insistió.

El ex presidente habló delante de unas 500 personas entre las que estuvieron los tres gobernadores del PRO, algunos intendentes y parte de los bloques del Congreso. "Nuevo PRO", fue el logo adulterado del partido creado en 2005 por el propio Macri.

En el acto no estuvieron Patricia Bullrich, enemistada con el ex presidente tras el combate interno, ni Horacio Rodríguez Larreta, distanciado de su ex jefe. Tampoco estuvo Diego Santilli, de viaje. Pero sí hubo figuras coloridas como la del rabino Sergio Bergman y el Mago Sin Dientes.

"No nos den por muertos", advirtió el jefe de gobierno, que habló al lado de Rogelio Frigerio y Nacho Torres.

Patricia Bullrich no fue aludida taxativamente pero no se salvó de las críticas. "Que este espacio no sea de tránsito para algunos", disparó Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, en referencia a la ministra de Milei y a los dirigentes del PRO que se hicieron libertarios.