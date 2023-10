Massa recorrió la fábrica de paneles solares, habló de la quita de retenciones y valoró "la tierra de Sarmiento"

Luego, Massa habló en rueda de prensa. El candidato del oficialismo se mostrón confiado de cara a las Elecciones Generales, que se desarrollarán el próximo domingo 22 de octubre. "Nosotros vamos a estar en el balotaje. No sé quién de ellos estará -en referencia a Javier Milei y Patricia Bullrich-", expresó.

Además, dijo que las economías regionales son muy importantes y, por este motivo, eliminó las retenciones: “Tomé la decisión de sacarlas hace dos meses. Es importante aumentar competitividad y generar trabajo. Tendremos más chances de aumentar el volumen de exportación”.

El tigrense también difundió parte de su programa de gobierno. En la “tierra de Sarmiento”, se refirió a los proyectos educativos: “Trabajaremos para tener matemática, robótica y programación en cuarto año”.

Manifestó que su gestión buscará cumplir los objetivos del déficit cero, acumulación de reservas como valor estratégico de la construcción, federalismo e inversión pública. “Van a tener un presidente absolutamente comprometido”, continuó.

Situación económica

El ministro no esquivó los temas relacionados al Palacio de Hacienda nacional. Tras la devaluación del peso y en medio del aumento del dólar, que roza los $1.000, manifestó que hay gente de mala fe y no leyeron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La devaluación nos dolió y mucho, pero ya no hay docentes, trabajadores de salud y mineros que paguen Impuesto a las Ganancias".

"Quiero decirles a los argentinos que el 10 de diciembre nos sentaremos en el fondo con otra condición. Argentina necesita recorrer un programa de desarrollo porque el acuerdo de Macri tiene condiciones dañinas para la sociedad", contó.