Massa confirmó el nuevo piso de Ganancias: de cuánto es

Precios Massa, tras el 6.2% de inflación: "No me conforma"

El titular de Hacienda, que asumió el superministerio que incluye además a Agricultura y Desarrollo Productivo, explicó que la medida que había sido anunciada informalmente a comienzos de semana es parte de los trabajos que realiza el Gobierno nacional para "que la macroeconomía se ordene" y "el trabajador no sufra cada vez que va al supermercado".

"Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores vamos a elevar el piso del Impuesto a las Ganancias desde noviembre a $330.000", confirmó el funcionario antes de indicar que "elevaron el Decreto" que se oficializará la medida en las próximas horas.

Esta medida permitirá el "llevar alivio fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejarán de pagar el impuesto en los últimos meses del año", precisó.

En sus distintos detalles, la modificación del Impuesto a las Ganancias tiene una escala descendente $431.988 "para que no pase que aquél que gana $330.000 no pague y el que gana $331.000 sí lo pague".

Durante el acto, el ministro subrayó en varias ocasiones que los "objetivos centrales" son "un desarrollo de país productivo", la "inversión pública" y "el orden y la planificación en las cuentas".

Pero junto a éstos también deben estar, indicó Massa, que los trabajadores "recuperen el ingreso" y "ganar la batalla contra la inflación".

"No se hace mágicamente, no se hace con una medida, sino con un trabajo planificado y lo venimos haciendo, intentando que la macroeconomía se ordene para que los trabajadores no sientan bronca cada vez que van al supermercado", aseveró.