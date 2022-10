El Frente Renovador largó en San Juan: video de Massa, discurso de Caselles y el 2023 en la mira

Este viernes, el Frente Renovador puso primera en San Juan. El ex intendente de la Capital, Franco Aranda, inauguró la sede partidaria, que está ubicada en avenida Libertador pasando Roger Ballet. Hubo un acto al estilo peronista, con militancia, banderas y bombos. Contó con la presencia de la diputada nacional Graciela Caselles, que se presentó como representante del bloquismo y hasta envió un saludo en nombre del presidente del Comité Central, Luis Rueda. Naturalmente, hubo un video de salutación de Sergio Massa, líder del espacio nacional.

Política Los candidatos de Cambiemos en Caucete: un médico, un hombre de confianza del PRO y ¿una ex funcionaria?

904349a9-7eb3-4b27-b49a-66b232a3d01d.jpg

Acto seguido, contó cómo es su relación con el actual ministro de Economía de la Nación. "Logré la adhesión porque me empezó a enseñar que son los consensos los que hay que priorizar, que hay que buscar siempre el otro detalle. Trabajamos con un tema que me interesa como es la discapacidad. Me empecé a involucrar". También explicó que "vengo de un partido histórico de San Juan, y aunque les parezca mentira, les traigo el saludo del presidente -Luis Rueda-".

La expresidente del partido de la estrella indicó que "el bloquismo respeta todas las instituciones políticas". Y agregó: "No creo en los personalismos, creo en las construcciones colectivas, y hoy siento que en esta casa San Juan está gestando una gran idea. Cuentan con una sanjuanina a la hora de ayudar".

3035260b-57b6-4da4-9ba4-d679a454880f.jpg

Otro de los puntos distintivos fue el video de Massa. El fundador de la fuerza se mostró entusiasmado porque en todo el país "se están generando ideas y propuestas y un camino de esperanza para los argentinos. Estoy lejos, pero estoy cerquita al lado de ustedes". El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación cerró con: "Gracias Franco por empujar".

En el acto renovador, se presentaron los dirigentes departamentales. Los dos que mayor cantidad de militancia acercaron a la sede fueron Elías Robert, de Rawson, y Joel Gómez, de Chimbas. También estuvieron: Alberto de los Ríos (Angaco), Jorge Riveros (Calingasta), Horacio Monardez (Albardón), Denis Gómez (Ullum), y Cristian Jácamo (Caucete). En tanto, como figuras nacionales, asistieron: el vicejefe de Gabinete de Diputados de la Nación, Nazareno La Gamba, la diputada nacional y directora del programa ProyectAR, Mónica Litza, y la titular de BICE Fideicomisos, Gabriela Lizana.