Más denuncias contra Norman Briski por su defensa de Palestina en la entrega de los Martín fierro en Gaza

Broitman es un reconocido miembro de la comunidad judía en nuestro país, ex abogado de DAIA y ex prosecretario de esa misma institución. La acusación que presentó contra Briski es por “apología del crimen (art. 213 del Código Penal), incitación a la violencia colectiva (art. 212 del CP) y actos de discriminación penados por el artículo 3 de la Ley de Antidiscriminación N° 23.592 en concurso ideal de delitos (Art. 54 del CP)”. En el texto de la denuncia, Broitman solicitó que se le otorgue el carácter de querellante “como miembro de la comunidad judía y secretario de una institución emblemática de nuestra religión”.

En su discurso, el actor hizo explícito su apoyo a la causa palestina: “Gaza jamás será vencido. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”. Pero no hizo mención al ataque terrorista de Hamas que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023, en el que fueron masacradas más de 1200 personas y alrededor de 250 fueron secuestradas. Entre estas últimas, 21 eran de nacionalidad argentina. Algunas fueron liberadas, otras muertos y siete aún permanecen en poder de Hamas.

Embed - El enardecido discurso de NORMAN BRISKI, MF a la Trayectoria: "¡Nos están afanando la ficción!"

En la denuncia, Broitman refiere que “Decir que ‘el pueblo de Gaza jamás será vencido y que saluda a todas las luchas’, significa apologizar y/o defender actos criminales, más precisamente, aquellos desplegados por los Palestinos pertenecientes a Hamas, grupo terrorista, y que terminaron con la vida de miles de israelíes judíos y no judíos”.

Más adelante, la denuncia expresa: “Los dichos del actor no hacen más que apoyar e incitar a que (los actos de discriminación, hostilidad y violencia) continúen, afectando de esta manera la paz y la tranquilidad de toda mi comunidad… A modo de ejemplo, hace muy poco tiempo, más precisamente, el 9 de junio del corriente año, se detuvieron a cinco hinchas del equipo de fútbol All Boys por llevar símbolos antisemitas en la previa del partido contra Atlanta. Portaban banderas de Palestina y llevaban un ataúd con la bandera de Israel”.

En el texto de la denuncia, Broitman subraya: “Resulta paradójico que una persona con origen judío, como el denunciado, rechace sus raíces, deslegitime y niegue al Estado de Israel como un ente libre y sujeto de derechos, al tiempo que apoya a aquellos que nos han atacado durante décadas y buscan eliminarnos”.

image.png

La presentación de la denuncia ante la justicia

El Dr. Broitman relató que escuchó en vivo el discurso de Norman Briski, porque estaba mirando la transmisión de la entrega del Martín Fierro. “Noté lo que quizás era un juego de palabritas, pero cuando dijo Gaza prendió los semáforos. Y comenzó una exposición que, entre líneas, era un llamamiento a pararse contra la defensa del Estado de Israel y de los judíos argentinos que fueron asesinados y secuestrados, porque todavía hay argentinos secuestrados”, explicó.

Broitman es parte del colectivo Abogados por la diversidad, parte de la lista que lleva a Darío Epstein como candidato a la presidencia de la DAIA y en el año 2020 fue uno de los querellantes que lograron la condena de miembros del grupo neonazi “Bandera Negra” en la ciudad de Mar del Plata. Por el caso seis personas recibieron penas de entre cuatro y nueve años.

En el caso que atañe a Norman Briski, señaló que “para hacer la denuncia me ubiqué dentro de los valores humanos. (Briski) Es una persona que sostiene, defiende y trata de legitimar a cierto sector de una población que atacó gente, degolló chicos, cercenó miembros de personas con hachas… Los mismos atacantes subieron filmaciones a las redes. Trata de legitimar eso y poner a este grupo terrorista como víctima y no en su lugar de victimario. Está haciendo mucho daño, pero lo más grave es que llamó a unificar las luchas acá. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pretende? Por eso la incitación a la violencia colectiva”.

Y agregó: “Me da vergüenza, como judío, decir que este señor vino de un vientre judío, pero más vergüenza me da como ser humano decir que esta persona nació del vientre de un ser humano, porque las atrocidades que está tratando de legitimar dan escalofrío y miedo… Lo único que le importa es apoyar el movimiento palestino reaccionario y violento, cómo apoyó toda su vida a la violencia”.

El abogado, en este punto, recordó un hecho sucedido en 2009: “Hubo un ataque en Avenida de Mayo, en oportunidad que la Ciudad de Buenos Aires celebraba al Estado de Israel por el Día de la Independencia. Era un acto cultural e irrumpieron unas 30 personas que atacaron a todo el público presente. Resultaron detenidas cinco o seis personas. Yo fui querellante en esa causa porque le pegaron a la madre de mi hijo, a mi hijo le abrieron la cabeza, a mi me pegaron con caños y nunchakus, tengo la cicatriz de una herida todavía. Se hizo un juicio, y cuando apelaron, en la Cámara de Apelaciones se hizo presente el señor Norman Briski para apoyar a los atacantes. Dijo que él era judío y que ellos no eran antisemitas, sino antisionistas. Y entendemos, desde hace tiempo, que el antisionismo es una forma de antisemitismo. Esta persona legitima la violencia desde hace mucho tiempo. Es una persona muy mayor, pero el daño que efectúa es grande y hay que ponerle un límite”.

En ese ataque que refirió Broitman fueron detenidos y procesados Mario Osvaldo Márquez, Leonardo del Grosso, Damián Alejandro Vekelo, Daniel Ernesto Terzano y Viviana Teresa Segovia, pertenecientes al Frente de Acción Revolucionario. Del Grosso, además, había sido miembro de la agrupación Quebracho.

Las palabras del actor en la entrega de premios generaron un amplio abanico de repudio por parte de actores, periodistas y dirigentes de la comunidad judía. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas hizo un fuerte posteo en la red social X donde manifestó que el discurso de Briski pasó por alto a “las más de 1200 personas inocentes masacradas y las más de 250 secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el Estado de Israel”. Asimismo, enunció que “Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaría su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, solo por su condición de judío”. Y concluyó: “Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofóbico y menoscabar la democracia”.