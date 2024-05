Martín Llaryora, en Tiempo: Córdoba respaldó la minería de San Juan y busca trabajar en conjunto

Este miércoles, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El cordobés estuvo en San Juan para el lanzamiento de la Mesa del Cobre junto a Marcelo Orrego y otros mandatarios provinciales -Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy- en el marco de la Expo San Juan Minera 2024. "El camino de San Juan es un camino minero", afirmó.

En ese sentido, señaló que "el complejo agroproductivo no puede ser nuestra única alternativa, llega un momento en el que la Argentina necesita encender otros motores. Tenemos una realidad agroexportadora, con una gran potencialidad minera, gasífera, petrolera, pesquera". Por eso, de acuerdo a sus ideas, "no es una sorpresa que Córdoba acompañe la Mesa del Cobre. Tenemos una mirada de país donde tenemos que prender otros motores productivos. Uno de esos motores es la minería".

Llaryora ahondó en ese tema y en la relación de la minería sanjuanina con la industria cordobesa. El gobernador contó que "Córdoba es una provincia minera", aunque sabe que "no se ve así". "Para construir una casa necesitas minerales, también cultivar es minerales, necesitamos la minería. Si nosotros empezamos a entender este concepto y lo desarrollamos como un concepto nacional vamos a ayudar a potenciar la minería", aseguró.

También resaltó la figura del gobernador Marcelo Orrego: "Somos una nueva generación, tenemos que sacar a la Argentina de la pobreza". En ese aspecto, el sucesor de Juan Schiaretti resaltó que "hay que generar condiciones con una dirigencia que se anime a debatir el rumbo del país" y dio una mirada macro de la situación y el beneficio mutuo: "Desde Córdoba acompañamos el proceso minero argentino y sanjuanino. Córdoba le quiere proveer los servicios, crecer en conjunto con la metalmecánica. Yo sé que cuando crezca la minería, el petróleo y el gas, le sacarán -las gestiones nacionales- el pie al campo".

El cordobés resaltó la magnitud de la Expo San Juan Minera 2024 y el impacto político que genera: "Este cambio generacional que estamos haciendo es importante; que gobernadores de distintos signos políticos puedan impulsar eso, me parece para aplaudir. Córdoba está interesada en apoyar". De hecho, contó que Orrego lo invitó durante la celebración por el Día de la Minería, que la CAEM organizó en las Sierras. "Me invitó y le dije que cuente conmigo para defender la industria", reveló.

El respaldo de Llaryora a la minería sanjuanina se verá traducido en la votación de la Ley Bases en el Senado. El gobernador cordobés está a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que espera algunas modificaciones reglamentarias. "Lo estamos acompañando. Hay que buscarle una vuelta. No estaría acá si no acompañara. Tiene que completarse la reglamentación para que haya un desarrollo local, no estar tan abierto a cualquier importación de bienes que se puedan hacer acá o servicios que se puedan dar acá", dijo.

Además, valoró el cambio de actitud del presidente Javier Milei. El exintendente de la Ciudad de Córdoba se mostró favorable a la negociación del Presidente luego de caerse la Ley Ómnibus y la redacción de la Ley Bases. "Si esa ley -Ómnibus- hubiese salido, muchas empresas estarían cerradas. Sumarle un 15% al valor agregado de la exportación, directamente nos dejaba afuera de la mayoría de los mercados", sentenció.