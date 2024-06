Marcos Peña, en Tiempo: el regreso a la escena pública, la razón del libro y por qué perdió Cambiemos en el 2019

En ese sentido, en el libro, Peña contó la frase que le dijo a su esposa y que fue el punto de quiebre en su trayectoria política: "Bancame, esto es lo que hago, no lo que soy. En diciembre corto, pase lo que pase". En ese sentido, el exfuncionario de Cambiemos comentó que esa "reflexión viene después de tres años y medio de una experiencia súper intensa. Pero toda esa actividad no era algo que me definía como persona. Las experiencias de liderazgo son eso, experiencias".

Embed - MARCOS PEÑA EN TIEMPO DE SAN JUAN

Peña abogó por un liderazgo distinto al de los líderes mesiánicos. "En la historia de la humanidad siempre hubo una tensión entre la búsqueda de líderes salvadores sobre el que depositamos esperanzas, pero si miramos la historia al movimiento siguiente se le depositan muchas culpas", dijo. Y agregó: "También hay una movida paralela a eso, más colaborativa, con una lógica de equipo y que no pasa sólo por lo político. Pasa sobre todo por los jóvenes. Actualmente, el poder está mucho más repartido. Todos tenemos capacidad de influir sobre los demás. Podemos salir del lugar de espectador".

En su nuevo rol de consultor y asesor de líderes, Peña habló sobre la posibilidad de trabajar con el presidente Javier Milei. "Trato de no trabajar con gente que está en plena situación de liderazgo. Es más limitado lo que uno puede hacer. En general, necesitas otro tipo de ayuda. Usando la metáfora de montaña, es más enriquecedor trabajar cuando se sube, en la etapa de formación, y cuando se baja y se necesita procesar esa experiencia. En cambio, estar en la Presidencia es estar en el Aconcagua", respondió. No obstante, "a priori, como argentino, con cualquier persona que pide ayuda tratas de dar lo que puedas. En ese caso no se ha dado, pero obviamente uno quiere que le vaya bien".

c8f53b3c-329c-47af-93a4-b396de12ca34.jfif

Peña destacó la figura de Macri como un dirigente que "me ha enseñado mucho". "Tiene mucha conciencia sobre este tema, desde muy chico ha estado arriba de montañas diversas, la empresarial, la de Boca, la de la Ciudad. Tiene mucha conciencia sobre el tema. Eso me permitió tener una referencia y un ancla para sobrevivir los cuatro años como para después desarrollarme más los cuatro años siguientes". Para Peña, Macri es como un "sherpa del Himalaya" y tiene "una vocación permanente en la formación de equipos".

Finalmente, el exjefe de Gabinete del periodo 2015-2019 recordó las marchas del Sí Se Puede que constaba de 30 actos en 30 ciudades del país y por qué no alcanzaron para dar vuelta la elección. "Fue un fenómeno del altísimo impacto, muy subestimado y muy poco analizado. Fue poco entendible para todo el sistema político nos decía que no iba a ir nadie. Nosotros veíamos una vocación muy fuerte de la gente de querer ir a defender sus ideas. Fueron dos millones de personas. Y una cosa muy loca fue que diez minutos antes de la marcha no había nadie, la gente llegaba puntual. Fue una cosa increíble, nos paralizaba el corazón", desarrolló.

Sin embargo, pese a las movilizaciones multitudinarias, Cambiemos no dio vuelta la elección de las PASO a las Generales, aunque sumó siete puntos porcentuales. "No fuimos capaces de sostener el voto en segunda vuelta. Es un problema de todos los que ganan por segunda vuelta, que es confundir el voto. El voto en segunda vuelta es un voto distinto. Nosotros no fuimos eficaces en sostener los puntos del 2015. La derrota fue producto de no saber cómo cuidar sobre todo en lo económico", afirmó.