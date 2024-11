Marcelo Orrego no descartó ayudar a los intendentes a pagar el bono navideño a los municipales

“Hay municipios que están más o menos ordenados, pero en definitiva si hay algo que ha hecho este Gobierno es ayudar a los intendentes en absolutamente todo”, dijo este viernes Marcelo Orrego en rueda de prensa, consultado sobre si ayudará a los intendentes con fondos para que ellos puedan pagar un bono navideño, en caso de que se aplique para los estatales provinciales. El gobernador no descartó que pueda darse esa asistencia, pero se mostró cauto: “Nosotros también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero está claro que todos tenemos que tener una disciplina fiscal, y por supuesto eso significa compromiso. Así que veremos más adelante ”.

Las definiciones salariales sobre fin de año están en plena discusión en la paritaria docente en la que hay una oferta con porcentajes al básico y así también un bono navideño, de 80.000 pesos a pagar por única vez como una suma fija, no remunerativa y no bonificable. Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET prevén llevar las respuestas de sus afiliados el lunes, y ya se escucharon rechazos de al menos dos sindicatos. En este marco, la oferta del bono oficial está pero no quedó firme.